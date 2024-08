Sport, serie A di Canoa Polo: il CUS Catania ai Playoff scudetto

- Pubblicità -

Il percorso del CUS Catania

Il Cus Catania si conferma grande protagonista nel panorama nazionale della Canoa Polo. A meno di un mese dal secondo posto ottenuto dall’Under 21, la formazione senior ottiene la qualificazione ai playoff scudetto, chiudendo al sesto posto la regular season. Un risultato che va ben oltre le aspettative del team cusino che è neo promosso in Serie A. Dopo un inizio difficile la squadra guidata dal tecnico Fabio Sauro è riuscita a trovare il giusto assetto. Emblematica in questo senso la prestazione nell’ultima giornata di fronte ai cusini, avversari di grande valore. In quel di Milano il Cus Catania ha vinto due derby: 8-3 contro lo Jomar Club Catania e 3-2 contro i campioni d’Italia della Polisportiva Canottieri Catania. Ma il vero colpaccio dei ragazzi di mister Sauro sono stati i tre punti conquistati contro il Canoa Club Napoli, formazione che ha chiuso al primo posto in classifica, in una partita dominata dal Cus Catania e vinta 7-3.

Le dichiarazioni del tecnico

“Siamo una squadra neopromossa in questa categoria – commenta il tecnico Fabio Sauro – e l’obiettivo era salvarci ma siamo andati ben oltre. All’inizio c’è stato qualche problema per via di una formazione tutta nuova. Serviva un po’ di rodaggio però poi la squadra ha trovato l’assetto giusto. Partita dopo partita siamo cresciuti di livello fino a quest’ultima giornata in cui abbiamo dimostrato il nostro valore sconfiggendo squadre di altissima levatura tecnica. Un grande plauso va anzitutto ai ragazzi che sono stati straordinari. Ma ci tengo a ringraziare anche il nostro team manager Mario Pandolfo e il presidente del Cus Catania, Luigi Mazzone, che ci ha sempre supportato e ci ha permesso di lanciare un progetto nuovo fatto di giovani puntando tanto sul vivaio che ha prodotto tanti ragazzi che giocano oggi in questa squadra. I playoff? Non abbiamo la presunzione di puntare alla vittoria ma siamo stati invitati al ballo e balleremo ”.

I Playoff scudetto di Canoa Polo si disputeranno a Cagliari il 28 e il 29 settembre prossimi. Vedranno il Cus Catania impegnato nei quarti di finale contro l’Idroscalo Club in un incontro al meglio delle tre partite