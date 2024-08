- Pubblicità -

Dopo la pausa estiva riprendo gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Ospite del nostro appuntamento di questa sera è il Segretario della CNA di Palermo Pippo Glorioso, il quale ci illustrerà le caratteristiche, gli obiettivi e le novità del Ciavuri e Sapuri Fest 2024.



Tra partnership prestigiose e obiettivi ambiziosi

La quinta edizione di questo evento in grado di riunire maestrie enogastronomiche e artigianali, dibattiti e approfondimenti, sport di squadra e temi di responsabilità sociale, si svolgerà nell’arco di sei giorni, dal 3 all’8 settembre, presso la magica location di Mondello – riconfermatasi, come l’anno scorso, una delle tappe fondamentali per l’artigianato e la cultura siciliana.

L’evento è patrocinato dagli assessorati regionali alle Attività Produttive, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, nonché dal Comune di Palermo ed è organizzato dalla CNA Palermo in collaborazione con Caec (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Events, HD Consulting, Utopìa Communication, e vede la figura di Alessi Pubblicità come Media Partner.

L’evento ha inoltre attirato l’attenzione di sponsor di rilevanza nazionale e internazionale, come Plenitude, multinazionale che ha deciso di sostenere l’iniziativa; anche per via dell’importanza sostanziale e sociale che l’evento sta iniziando a ricoprire, sempre di più, dopo ogni edizione.

Come spiegato ai nostri microfoni dal Segretario della CNA di Palermo Pippo Glorioso Ciavuri e Sapuri Fest quest’anno punta ad espandersi all’Italia intera anche grazie al supporto della CNA regionale e nazionale, – presenti rispettivamente nella figure dei vertici regionali e del Presidente Nazionale Dario Costantini; ma l’obiettivo è quello di varcare i confini internazionali già dall’edizione successiva.

Un programma ricco di iniziative, talk, e… grandi sorprese!

Tra le principali novità di questa edizione spicca la presenza di artisti di rilievo nazionale, tra cui Alan Sorrenti, Max Gazzè e Alex Britti, che arricchiranno, insieme a nuove band emergenti, il programma con le loro esibizioni.

Ma il Ciavuri e Sapuri Fest non sarà solo un’esperienza musicale. Vi sarà infatti anche un torneo di Beach Volley, che per come è organizzato arriva a rappresentare una vera e propria competizione di livello regionale. Inoltre nelle varie giornate si terranno diversi Talk e dibattiti che affronteranno temi di grande rilevanza: l’importanza di Santa Rosalia per la città di Palermo – esplorata anche grazie alla presentazione del libro dell’autore Roberto Tagliavia -, la dieta mediterranea come baluardo della tradizione culinaria e del mangiar sano – approfondita con la presenza del celebre chef Francesco Paolo Cascino e del nutrizionista Raimondo Palmieri.

L’attenzione sarà poi rivolta al mondo dell’impresa in maniera più tecnica e mirata, con un talk dedicato a “Etica, Impresa e Finanza“, che vedrà la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui il fondatore della Banca Etica, l’amministratore delegato di Fincino e uno dei responsabili della JP Morgan.

Un impegno sociale e culturale a tutto tondo

Non mancherà un forte impegno sociale, con la presentazione di una fondazione dedicata a Moshe Fellah, finanziere che ha dato un contributo fondamentale al recupero crediti per le piccole e medie imprese siciliane. A Fellah sarà inoltre intestata una sinagoga del XV secolo a Sciacca, un gesto simbolico volto a celebrare la convivenza tra le diverse culture presenti in Sicilia.

Inoltre verrà nuovamente ribadita la collaborazione ormai storica tra CNA e Caritas Diocesana in difesa degli ultimi, dando seguito alla scia di eventi portati avanti in passato dall’articolazione cittadina dell’associazione artigiana.

Questa collaborazione sottolinea l’obiettivo del festival di non limitarsi soltanto alla valorizzazione dell’artigianato e della cultura siciliana, ma di farsi promotore di un impegno concreto per il benessere sociale, coinvolgendo enti che lavorano quotidianamente per sostenere chi è in difficoltà.

Per conoscere nel dettaglio questi, e i numerosi altri temi trattati dal Ciavuri e Sapuri Fest 2024 non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!