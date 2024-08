- Pubblicità -

Nuovo appuntamento giovedì 29 agosto alle 21 sul palcoscenico all’aperto di SpiazZo con Open Jazz, la rassegna dedicata da Zō Centro culture contemporanee di Catania alle sonorità di ricerca della musica di improvvisazione. Sul palco si esibirà Rosario Di Leo (pianoforte e sintetizzatore), accompagnato da Riccardo Grosso al contrabbasso, Marcello Arrabito alla batteria e Sunah Choi al violoncello.

Rosario Di Leo è laureato in Musicologia con un Master alla Sorbonne di Parigi e diplomato in pianoforte e arrangiamento jazz al Saint Louis College of Music di Roma. La sua musica è una sintesi di sonorità jazzistiche, elementi di prog-rock, texture sonore cinematografiche e linee classicheggianti. Musicista appassionato e studioso versatile, Di Leo si approccia alla musica e all’arte in generale in maniera trasversale, con uno spirito libero e curioso, credendo che questi ambiti non conoscano limiti né barriere.



Attivo sulla scena musicale da circa vent’anni, Di Leo ha suonato in Italia, Francia e Stati Uniti, scritto musiche per film muti e curato vari audiovisivi. È stato direttore artistico del Crooner Swing Club di Genova nel 2011. Ha pubblicato quattro dischi: “Mediterraneo” (2010), “L’Opera è jazz” (2019), “Overboard” (2016) e “Homotempus” (2022). Quest’ultimo album ha avuto ottimi riscontri di ascolti e critica, entrando in playlist come “All new jazz” e “Italia jazz” su Spotify, e registrando il sold out in molti concerti.