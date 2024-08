Catania, Antonello Venditti chiude i concerti alla Villa Bellini: oltre 100mila presenze ai 21 live della rassegna

- Pubblicità -

In una Villa Bellini gremita dai primi posti di platea fino all’ultima gradinata, ieri 29 agosto si è chiusa a Catania l’edizione 2024 di SOTTO IL VULCANO FEST, la rassegna di concerti estivi organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita all’interno del cartellone di eventi promossi dal Comune di Catania per la kermesse Catania Summer Fest.

Con un allestimento rinnovato, grazie alla realizzazione della nuova Arena nel Piazzale delle Carrozze, la Villa Bellini ha accolto un totale di oltre 100 mila presenze ai concerti della rassegna, con un pubblico che ha raggiunto la città di Catania da tutta la regione e anche da fuori Sicilia, spesso unendo il piacere di una vacanza estiva nel territorio a quello di una serata speciale da ricordare grazie alla magia che la musica dal vivo regala.

Protagonista dell’ultimo atteso concerto, il grande cantautore Antonello Venditti che ha portato sul palco della Villa lo spettacolo “Notte Prima degli Esami 1984-2024 40th Anniversary”,nuovo progetto live e discografico che festeggia i 40 anni dall’uscita del disco “Cuore” e di brani celebri custoditi al suo interno come l’inno generazionale “Notte prima degli esami”. Ad aprire una serata carica di emozioni, l’intervento dell’artista a proposito del recente episodio di cronaca che l’ha convolto durante la tappa precedente del tour a Barletta. Provato e rammaricato per l’accaduto, Antonello Venditti si è riconciliato con il pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno con un primo lungo applauso fra i tanti e calorosi che hanno scandito la serata.

Il sold out del concerto di Venditti conclude una rassegna inaugurata e contraddistinta da tante serate da tutto esaurito: l’inaugurazione l’11 luglio con Il Volo, l’attesissimo live di Annalisa il 26 luglio, le quattro serate gremite rispettivamente per Gigi D’Alessio l’11 e 12 agosto e per i Pooh il 17 e 18 agosto, la tappa del Summer tour di Mahmood del 20 agosto. Insieme a questi in ordine si sono esibiti sul palco Tedua, Ariete (al Cortile Platamone), Francesco De Gregori, Gemitaiz, Fiorella Mannoia, Emma, Renga Nek, Gabry Ponte, Umberto Tozzi, Achille Lauro, Massimo Ranieri e Fabrizio Moro.

Tutti i riusciti concerti dei 18 artisti in totale hanno collezionato 21 appuntamenti di musica dal vivo con una programmazione di successo rivolta ad un pubblico trasversale. Dai più giovani fan degli artisti che si sono scatenati sottopalco a suon di rap o sulle note dei giovani cantautori di talento, al pubblico più adulto che non ha voluto mancare a concerti imperdibili come l’addio alla scena live di Umberto Tozzi o al nuovo progetto live di Fiorella Mannoia che l’ha vista esibirsi per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica.

A nome degli organizzatori della rassegna, un ringraziamento sentito va a tutto il pubblico, all’Amministrazione comunale, ai partner istituzionali e agli sponsor che hanno contribuito a questo successo.