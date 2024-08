Coppa Nissena, la 69° edizione dal 13 al 15 settembre a Caltanissetta

- Pubblicità -

Caltanissetta si prepara a ospitare, dal 13 al 15 settembre, la 69ª edizione della Coppa Nissena, una delle gare automobilistiche più antiche e prestigiose del panorama italiano. Questo evento, atteso da appassionati e piloti, è organizzato dall’Automobile Club di Caltanissetta in collaborazione con la DLF Academy, che insieme daranno vita a tre giorni di sport, adrenalina e spettacolo.

La Coppa Nissena è parte del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), attirando i migliori piloti nazionali e internazionali, pronti a sfidarsi su un tracciato famoso per le sue difficoltà tecniche e per la bellezza del paesaggio circostante. Il percorso, che si snoda tra le colline siciliane, è caratterizzato da curve impegnative e cambi di pendenza, che metteranno alla prova le abilità e la determinazione dei concorrenti.

Il programma della manifestazione si aprirà venerdì 13 settembre con le verifiche tecniche e amministrative, indispensabili per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della gara. Sabato 14 settembre sarà dedicato alle prove ufficiali, durante le quali i piloti avranno l’opportunità di testare il tracciato e mettere a punto le strategie per la gara. Domenica 15 settembre, il momento clou: le due manches di gara che decreteranno il vincitore di questa edizione.

L’organizzazione dell’evento, curata dall’Automobile Club di Caltanissetta con il supporto della DLF Academy, promette un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori. L’intera città sarà coinvolta in una serie di eventi collaterali, con spettacoli, mostre e iniziative culturali che animeranno Caltanissetta durante tutto il weekend.

Inoltre, questa edizione della Coppa Nissena segna un passo avanti verso l’innovazione digitale, con il lancio del nuovo sito ufficiale www.coppanissena.it. Qui, appassionati e curiosi potranno trovare tutte le informazioni utili sull’evento, seguire i risultati in tempo reale e rivivere i momenti salienti della gara attraverso contenuti esclusivi.

La 69ª Coppa Nissena si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del motorsport, un evento che combina tradizione e innovazione, passione per i motori e valorizzazione del territorio. Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a vivere un weekend di pura adrenalina sulle strade di Caltanissetta.