Insediato il nuovo direttore tecnico a “Catania Rete Gas”, e’ l’Ing. Gaetano Parasiliti

Catania – L’ing. Gaetano Parasiliti, catanese, 52 anni, con oltre trent’anni di esperienza come ingegnere idraulico e nel settore del gas metano è il nuovo Dirigente Tecnico di “Catania Rete Gas”. Il noto professionista si è insediato ieri mattina, 30 agosto, nei locali dell’Azienda di via Cristoforo Colombo 150, a Catania, alla presenza del presidente del Consiglio d’Amministrazione, avv. Gianfranco Todaro, del vice presidente del C.d.A. dott. Angelo Valastro, del presidente del Collegio Sindacale, dott. Stefano Severo ed del componente del Collegio Sindacale, l’avv. Giovanni Scannaliato.

“Il lavoro di dirigente tecnico a Catania Rete Gas – ha dichiarato l’ing. Parasiliti– rappresenta per me una interessante ed ambiziosa sfida professionale. Spero di portare all’interno dell’Azienda le mie competenze, ma soprattutto la mia voglia di crescere, di ricercare e di sviluppare nuove opportunità per l’a società e per la città di Catania in termini di sviluppo delle nuove tecnologie, come ad esempio l’idrogeno ed il fotovoltaico e anche lo sviluppo del biogas. Mi impegnerò per rendere l’Azienda sempre più efficiente ed efficace in termini di sostenibilità ambientale e sostenibilità energetica. Occorre sicuramente trovare nuove fonti di sviluppo e andare verso nuove prospettive di crescita e di lavoro e per rendere la nostra città leader a livello regionale in questo campo”.

“Il mio primo obiettivo? Dopo aver conosciuto meglio uomini e organizzazione dell’Azienda, – ha concluso il nuovo dirigente tecnico– cercherò subito di far partire l’appalto per la sostituzione della rete vetusta al fine di limitare o ridurre ulteriormente le perdite di gas che negli anni sono state significativamente ridotte rispetto a quello che avveniva parecchi anni fa”.

Felice per l’insediamento del nuovo dirigente tecnico, il presidente di “Catania Rete Gas”, l’avv. Gianfranco Todaro che ha augurato buon lavoro al professionista: “I miei migliori auguri all’ing. Gaetano Parasiliti – ha sottolineato il presidente – per l’incarico ricevuto. Un professionista accreditato, soprattutto nel settore idrico e del gas, vincitore di una procedura concorsuale che si è conclusa con una graduatoria e lui è risultato il vincitore. Come Azienda ci aspettiamo dall’ing. Parasiliti un cambio di passo attraverso la sua professionalità e gli obiettivi che intende raggiungere e ci auguriamo che possa essere protagonista di tutte quelle che saranno le prossime sfide che dovrà affrontare l’Azienda nei prossimi anni”.