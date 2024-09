Catania. Palazzo della Cultura, dal 3 settembre la mostra “Etna Spirit 2024” promossa dal I Municipio

- Pubblicità -

Martedì 3 settembre alle ore 12, nel Palazzo della Cultura, si terrà la presentazione della mostra del fotografo Federico Rapisarda “Etna Spirit 2024. Un cammino fotografico durato dieci anni”.



L’iniziativa, in calendario sino al primo ottobre nelle sale di via Vittorio Emanuele, è promossa dal I Municipio presieduto da Francesco Bassini, su proposta della presidente della III commissione consiliare circoscrizionale Florinda Panzarella, ed è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la direzione Cultura.



La mostra interattiva propone una visione unica del vulcano Etna attraverso una narrazione visiva, quasi cinematografica, sostenuta da una raccolta di immagini realizzate nel corso di dieci anni (2013-2023). L’autore, catanese classe ’88, vive da diversi anni a Roma, città nella quale ha proposto in anteprima nel maggio del 2023 “Etna Spirit” nel Palazzo delle Esposizioni, in occasione del prestigioso evento “Fabrique du Cinema’”. L’obiettivo della rassegna è quello di far conoscere e promuovere le meraviglie del territorio etneo e del vulcano mediante la fotografia.

Attraverso spedizioni appassionate sull’Etna, dal livello del mare sino ai crateri sommitali, sono stati catturati nel tempo momenti di eruzioni spettacolari e aspetti ineguagliabili della “muntagna” che in ogni stagione dell’anno ha saputo regalare suggestioni uniche, “raccolte” con grande professionalità da Rapisarda anche grazie all’esperienza acquisita sui set cinematografici.

- Pubblicità -