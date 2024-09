Nasce ALS MCL provinciale di Catania: un nuovo punto di riferimento per i lavoratori stranieri

- Pubblicità -

È stata ufficialmente costituita l’Associazione Lavoratori Stranieri MCL provinciale di Catania, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’integrazione dei lavoratori stranieri nel territorio, un’importante tappa nel percorso di crescita e consolidamento dell’associazione a livello territoriale.

- Pubblicità -

A svolgere un ruolo fondamentale nella nascita della sezione catanese, Paolo Ragusa, Presidente Nazionale ALS-MCL. “La costituzione dell’ALS MCL provinciale di Catania – ha dichiarato – rappresenta un segnale forte e concreto della nostra attenzione verso le esigenze dei lavoratori stranieri, un segmento sempre più significativo della nostra società. Siamo sicuri che sarà un punto di riferimento essenziale per fornire assistenza e per promuovere i valori di solidarietà e integrazione che sono alla base della nostra associazione”.

Tiffany Palella, eletta all’unanimità Presidente ALS MCL provinciale di Catania, ha sottolineato l’importanza di questa nuova sfida: “Sono onorata di poter guidare questa associazione, consapevole della grande responsabilità che ci attende. Lavoreremo per creare una rete di supporto efficace per tutti i lavoratori stranieri della nostra provincia”.

Ad affiancare la Presidente, Sergio Consoli nel ruolo di Vice Presidente e Sana Sambou come Segretario-Amministratore.

La nascita dell’ ALS MCL Catania, che si trova in via Galermo n. 97, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti e delle esigenze dei lavoratori stranieri, promuovendo attività culturali, formative, ricreative e sportive, in un’ottica di inclusione e promozione sociale.