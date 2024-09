Pubblica Istruzione: per il nuovo anno scolastico pronti sessanta progetti di “creatività, condivisione e crescita”

- Pubblicità -

“In tempi di ‘difficile sintonia di comunicazione’ con i ragazzi, acuita da social e telefonini, ci chiediamo spesso se stiamo facendo di tutto per comprendere le loro difficoltà e i loro bisogni, e per far sentire le istituzioni vicine. Questi progetti ci confermano, insieme con tantissime iniziative del territorio rivolte ai giovani, che Catania offre molto di più di quanto non vogliamo riconoscere”.

Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino nel corso delle presentazione, nel palazzo della Cultura, dei percorsi progettuali per le scuole programmati dall’Amministrazione comunale con l’assessorato alla Pubblica Istruzione retto da Andrea Guzzardi.

“Nella scelta delle progettualità per il nuovo anno scolastico – ha spiegato Guzzardi – è stata data continuità a quelle già positivamente sperimentate, introducendone di nuove sulla base delle dinamiche socio-culturali e dei bisogni formativi dell’utenza scolastica. Quest’anno abbiamo 20 progetti in più, 60 complessivamente, e alcune importanti novità. Tra queste, una nuova mensa scolastica, con una nuova gestione, che per la prima volta inoltre propone preparazioni con prodotti a Km 0 e biologici, grazie a fondi ministeriali. O, ancora, il servizio di trasporto gratuito per le cosiddette zone disagiate (Vaccarizzo e zona industriale), con il supporto di una ditta esterna. Inoltre offriamo la possibilità ad ogni scuola di usufruire, in occasione di particolari eventi culturali, di un pullman di 50 posti per raggiungere la sede di svolgimento dello specifico evento”.

Il sindaco Trantino ha voluto rimarcare anche in ambito scolastico l’importanza della raccolta differenziata, che può tra l’altro incrementare le risorse da destinare ad attività per gli studenti.

Riguardo alla refezione scolastica, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha preannunciato che il nuovo regolamento di riferimento sarà trattato a breve dall’Assemblea cittadina. Anastasi ha inoltre ribadito l’attenzione del civico consesso per il mondo scolastico anche con l’avvio di un progetto, “A Palazzo Degli Elefanti: Consiglieri Per un Giorno”, che rafforza l’attività svolta negli anni per favorire la conoscenza delle dinamiche e del funzionamento del Consiglio comunale anche con simulazioni di sedute.

Il programma dei “Percorsi di creatività, condivisione e crescita” predisposti dalla Pubblica Istruzione sono stati presentati nel dettaglio dal direttore Fabrizio D’Emilio e dalla responsabile delle sezione Attività parascolastiche, pari opportunità e politiche giovanili, Elena Granata, anche coordinatrice delle attività.

La molteplice offerta progettuale è adeguata alle concrete esigenze delle scuole ed è idonea all’inserimento nel Piano dell’offerta formativa elaborato dai singoli istituti.

Molte proposte saranno realizzate con la collaborazione a titolo gratuito di associazioni, professionisti, partner pubblici e privati (presenti alla conferenza con i rispettivi referenti), tutti pronti a condividere esperienze e conoscenze su argomenti come educazione civica, legalità, ambiente, arte, musica,sport, contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni.

Attività tematiche diversificate saranno curate dagli animatori scolastico-culturali delle sezioni didattiche comunali “Teatrale e Pari Opportunità”, “Ambiente e Scuola”, “Sportiva”, “Storico Monumentale”. Insegnanti extracurricolari comunali in particolare contribuiranno allo svolgimento di iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica.

Questi i progetti:

Campagna di Sensibilizzazione i Rischi del Web, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni; Il mio amico l’ambiente marino, con la Lega Navale Italiana Sezione Catania Sezione Acitrezza; “Conoscere il Giudice Beato Rosario Livatino e il Procuratore Capo Gaetano Costa”, “Bullismo e Cyberbullismo”, in collaborazione con l’Associazione Giustizia e Pace;

“Progetto di Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza Attiva”con la produzione “CinemaSet” e l’Associazione “Antimafia e Legalità; Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia, iniziativa promossa dall’Associazione Libera”;

“Suoni in Metro”, in collaborazione con la F.C.E. Ferrovia Circumetnea;

“Non dimentichiamo Abele” progetto contro il bullismo, in collaborazione con la Presidente del Rotary Community Corps Lo Iacono Pezzino;

Concorso giornalistico scolastico “Stefania Sberna Raccontare il mio futuro”;

“Bambini esploriamo la città Catania e Dintorni”, in collaborazione con la specialista nei disturbi di comunicazione dei bambini Manuela Cardillo; “MeOSchool & Saint Louis College of Music”, con il maestro Paolo Li Rosi; “Bellini tra i giovani”, in collaborazione con il Prof. Salvatore Samperi.

Sono a cura della sezione Didattica i progetti: Teatrale e Pari Opportunità: “Catania ti amo! Arte, folklore, fede, devozione”; “Frammenti”; “Ognina”

Sezione didattica Storico Monumentale:: Melior de Cinere Surgo: Catania La Fenice; Agata: Donna, Cristiana, Martire. I Tanti Volti Di Sant’Aituzza.; Cambiamo Punto di Vista: Catania Dall’Alto ; Adottiamo una Cona; Dentro Gli Scrigni della Memoria ; Catania, L’Acqua e la sua Memoria; A Palazzo Degli Elefanti: Consiglieri Per un Giorno

Sezione didattica Ambiente e Scuola: Il nostro Presepe ecologico; Il Carnevale Ecologico – Il meraviglioso mondo degli animali; Ama il tuo quartiere; Liberi di Scegliere – Educazione alla legalità e rispetto della libertà

Sezione Didattica Sportiva: Scuola & Sport; Insieme per lo Sport…uno stile di vita; Judo. Uno sport per tutti; Studio Giocando; Rugby Scuola di Vita; La pallavolo va a scuola: Cresci giocando!; Il Rugby a sostegno della scuola; Il Calcio e….il Tricolore nelle Scuole: lo Sport è anche fenomeno socio educativo!, con la collaborazione delle associazioni sportive A.S.D. Associazione MA.RE., A.S.D. Yamato Judo Clan, A.S.D. Polisportiva Galatea, Rugby Club Amatori Catania 1963, Wekondor Volley Catania, Associazione – Vulcano Etna Rugby, Associazione – Catania rossazzurra.

Progetti a cura degli insegnanti extracurriculari comunali: Lettura….che avventura!; L’Orto dei bambini; L’arte di Kandinsky, forme e colori in libertà; Luci ed ombre: Caravaggio in Sicilia.

