Ritorna il Festival delle Parrocchie, giunto quest’anno alla terza edizione

- Pubblicità -

Ritorna il prossimo 25 ottobre l’appuntamento con il Festival delle Parrocchie, l’evento artistico, tra canto e ballo, che unisce le realtà parrocchiali dell’Arcidiocesi di Catania, organizzato dall’associazione Atacanì, con la collaborazione di Missione Chiesa-Mondo e la benedizione dell’Arcidiocesi etnea. L’obiettivo principale che muove l’iniziativa è quello di coinvolgere e sensibilizzare i giovani, facenti parte di realtà parrocchiali e oratori, ma non solo, affinché riflettano – divertendosi al contempo – su questioni morali di grande attualità, imparando l’importanza del vivere sociale, di rapportarsi con gli altri tramite uno spirito che accolga il prossimo.

Quella di quest’anno sarà la terza edizione, un segnale di continuità costruita principalmente grazie all’entusiasmo dei ragazzi che con abnegazione e passione si sono cimentati insieme nella buona riuscita dello spettacolo, oltre all’impegno del gruppo di donne e uomini che fanno parte dell’associazione Atacanì, con in testa il suo presidente, Domenico Luvarà. Dopo il successo registrato l’anno scorso con il Teatro Metropolitan di Catania pieno in ogni ordine di posto per la manifestazione dedicata al Beato Carlo Acutis sul tema dell’originalità, quest’anno il focus si sposta sull’argomento “Speranza che Unisce, Bellezza che Emoziona”.

- Pubblicità -

Sollecitati dal motto dell’anno giubilare – Pellegrini di speranza – il festival si propone di mettere in luce l’immenso potenziale di Speranza e Bellezza che abita le nostre parrocchie, da quella più grande a quella più piccola, da quella più centrale a quella più periferica. Segno concreto di bellezza che emoziona sono i giovani che attraverso l’arte, la musica, la danza, il volontariato aprono spiragli di luce in un mondo in cui sempre più le ombre sembrano prevalere, e sono capaci di riaccendere nel mondo una Speranza che ha il potere di attrarre e di unire nel desiderio di costruire un mondo diverso, più umano.

Anche per la terza edizione la cornice sarà la stessa, il Teatro Metropolitan. Il Festival delle Parrocchie e gli eventi ad esso collegato prima e dopo il 25 ottobre saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 30 settembre alle ore 11 in Arcivescovado, in Via Vittorio Emanuele II 159 a Catania. Saranno presenti, oltre a Domenico Luvarà di Atacanì, padre Giuseppe Raciti di Missione Chiesa-Mondo, padre Gaetano Puleo – che ha disegnato la locandina del Festival di quest’anno – e Salvo La Rosa, noto presentatore e giornalista che condurrà lo spettacolo del 25 ottobre.