La cantante Angela Di Mauro protagonista al “Sicilia in festa tour”

“La mia lunga e calda estate fatta di musica e tante piazze della Sicilia e del sud Italia non smette di darmi soddisfazioni professionali ed umane”.

Così la cantante Angela Di Mauro, con un pizzico di sano orgoglio, parla dei tanti successi estivi in giro per la Sicilia come lo spettacolo a Piedimonte Etneo al fianco di Giuseppe Castiglia, i solenni festeggiamenti di Sant’Egidio a a Linguaglossa, i concerti a Portpalo o Puntalazzo e le sue partecipazioni come giurata al contest Risuoni e al concorso canoro per voci emergenti al Portopalo Festival.

“Gli impegni, i progetti lavorativi e le collaborazioni non si fermano- dichiara Angela Di Mauro, che dopo il successo social dell’ultimo singolo dal titolo “Senza Tempo“, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° direttore d’orchestra di Sanremo Valeriano Chiaravalle sta valutando molte nuove proposte anche provenienti dall’estero- e sono felice di annunciare che il 15 settembre, alle ore 21.00, mi esibirò dal vivo con la mia band all’interno della manifestazione “Sicilia in festa tour” di Diego Caltabiano che farà tappa a Motta Sant’Anastasia”.

Con la sua “Angels cover band“, composta da Salvo Di Bella, alla chitarra, Giovanni Aloi, al basso, Salvo Puglisi, tastiere, ed EmanueleCaggegi, alla batteria, l’artista catanese dalla decennale carriera formatasi tra Catania e Napoli, scatenerà endorfine positive all’insegna della musica e della spensieratezza.

“Il pubblico delle piazze- conclude Angela Di Mauro- è quello più difficile da affrontare, perché è quello più schietto e duro, poiché se non si riesce ad arrivare subito al loro cuore te lo dimostrano senza mezzi termini perché non c’è lo scudo protettivo dello studio televisivo ma fino ad oggi sono sempre stata premiata da copiosi applausi e tante richieste di bis”.

