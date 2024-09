MiC Expo: a settembre Catania al centro di un network musicale europeo

- Pubblicità -

CATANIA – Si svolgerà a Catania Mic Expo, dall’11 al 15 settembre 2024, l’evento conclusivo del progetto MiC-Music in the Circle, che ha l’obiettivo di creare una rete internazionale di musicisti, operatori culturali e professionisti della musica per uno scambio proficuo di competenze e buone pratiche.

MiC Expo è l’edizione conclusiva di incontri di formazione e networking musicali internazionali che si sono svolti nel corso dell’anno in tutta Europa (Lettonia, Serbia, Olanda, Ungheria e Italia) e coinvolgerà la città di Catania con conferenze, workshop e concerti. L’incontro internazionale MiC Expo mira a diventare non solo un importante evento di networking per l’industria musicale nazionale e internazionale, ma ancheun’occasione per la promozione di talenti, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo turistico.

- Pubblicità -

Durante MiC Expo saranno molteplici gli incontri organizzati, aperti a tutti, per discutere sullo stato del settore culturale musicale, con un occhio di riguardo anche alla world music ed al suo ruolo sulla formazione e sull’integrazione degli artisti, anche con minori opportunità. Una rete di partner dei sei paesi europei per condividere competenze e buone prassi su varie tematiche tra cui: la sostenibilità eventi, lo sviluppo dell’audience, la capacità di creare rete e quella di intercettare fondi europei per la mobilità degli artisti.

Il progetto intende analizzare i cambiamenti e i temi che il settore culturale e creativo si trova ad affrontare oggi: un vero e proprio viaggio culturale che ha visto anche la nascita di “MiC Open Orchestra”, composta damusicisti professionisti e artisti emergenti.

Parallelamente agli incontri, a Catania, presso le Ciminiere, come è già successo nelle varie tappe europee, avrà infatti luogo la residenza artistica della “MiC Open Orchestra”, che coinvolgerà musicisti e artisti, sia professionisti che non, provenienti da diverse parti del mondo: un ensemble che sarà sia laboratorio artistico di ricerca di sonorità multiculturali, sia centro di sperimentazione e innovazione artistica, inclusività e integrazione.

Il primo appuntamento è per mercoledì 11 settembre presso il CUT (ore 10:00-Centro Universitario Teatrale – Piazza Università) con l’apertura ufficiale e con il seminario (ore 11.00) “Europe for Culture: funding opportunities for culture and music” a cura di Enrico Proietti (project officer Creative Europe Desk Italia) e Morena Rizzo (università degli Studi di Palermo) durante il quale si discuterà delle opportunità di finanziamento, in Europa, per la mobilità degli artisti e professionisti del settore.

Oltre ai momenti di confronto non mancheranno quelli dedicati all’arte: mercoledì 11 settembre (ore 16.00 – Trame di Quartiere) “MiC Street: workshop di pittura a spruzzo e stencil” a cura dell’artista Gabel e dell’associazione culturale “Senza fissa dimora”: un laboratorio per approfondire la storia della street art e il suo legame con la musica e durante il quale i partecipanti progetteranno la propria maschera per stencil.

Gran finale con il concerto conclusivo della “MiC Open Orchestra” sabato 14 settembre alle ore 21.00 presso le Ciminiere: al nucleo stabile di tre musicisti, il compositore palermitano Alfredo Giammanco; il batterista Goran Milosevic dalla Serbia; il contrabbassista catanese Roberto Fiore, anche a Catania si affiancheranno musicisti proveniente dai vari paesi europei a conclusione della residenza artistica nella cittadina etnea. In programma anche gli showcase di Cico Messina (giovedì 12 settembre ore 21.00-Tinni Tinni Arts Club) del Quartetto Areasud (venerdì 13 settembre-Trame di Quartiere).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione Culturale Darshan, ha ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea – programma Creative Europe; il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana, il Patrocinio della Città Metropolitana di Catania e il sostegno della rete dei partner MediaEvent in Ungheria, SoundsNice in Olanda, Skanumaja in Lettonia, Babel Sound Belgrade in Serbia e Izolyatsia in Ucraina.

È possibile consultare il programma generale ed iscriversi ai workshop al sito www.musicinthecircle.eu