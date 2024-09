Addio a Maria Mattarella, segretario generale della Presidenza della Regione e nipote del capo dello Stato. Il cordoglio delle diverse parti politiche

- Pubblicità -

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana

«A nome personale e dell’intera Regione Siciliana esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del segretario generale della Presidenza della Regione Maria Mattarella. In questo momento di dolore, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai suoi figli, Giovanni e Piersanti e a tutti i suoi familiari, a cui va il nostro sincero abbraccio». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. «L’avvocato Mattarella – prosegue il presidente – è stata un esempio straordinario di professionalità, garbo e dedizione al lavoro. Il suo ruolo di segretario generale della Regione è stato caratterizzato da una profonda competenza e da un impegno ineguagliabile. La sua dolcezza d’animo e la serenità, che riusciva a trasmettere nonostante le difficoltà della vita, resteranno impresse nei nostri cuori. Maria Mattarella ha servito fino all’ultimo con dignità e dedizione la nostra terra, lasciando una testimonianza esemplare di amore per le istituzioni e per la comunità siciliana. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, ricordandola con affetto e ammirazione». Il presidente della Regione ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere a Palazzo d’Orléans e ha annullato tutti gli impegni pubblici.

Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars

“Esprimo cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella, segretario generale della Regione Siciliana. Rivolgo, anche a nome dei deputati del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, sincere condoglianze ai familiari in questo momento di dolore”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.



Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS

“A nome personale e di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS, desidero esprimere la mia vicinanza, in questo momento di grande dolore, alla famiglia dell’avvocato Maria Mattarella, Segretaria generale della Regione Siciliana. La dottoressa Mattarella ha guidato la macchina burocratica della Regione con grande passione, competenza e dedizione, così come prima aveva guidato l’Ufficio legale, dimostrando un grande senso delle Istituzioni, un grande spirito di servizio. Ho avuto personalmente modo di apprezzarne le qualità umane e professionali nel periodo in cui ho presieduto la Commissione per la riduzione della spesa regionale. La Sicilia tutta perde oggi una donna che ha servito i cittadini, che ha servito lo Stato e che ha certamente contribuito alla rinascita della nostra Regione.”

Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia

“Profonda tristezza e cordoglio dopo aver appreso della scomparsa di Maria Mattarella, segretario generale di palazzo d’Orleans. Voglio inviare le più sincere condoglianze e un forte abbraccio ai figli Giovanni e Piersanti, a nome mio personale e di tutta la comunità del PD siciliano”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo sulla scomparsa di Maria Mattarella, figlia di Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, scomparsa per un male incurabile all’età di 62 anni.

Marco Falcone, eurodeputato

«Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Maria Mattarella, segretario generale della Regione scomparsa oggi. Per tanti anni, nel corso dei miei mandati a Palermo, ho avuto il privilegio di lavorare con lei e di potermi confrontare con la sua preparazione inappuntabile, il suo senso di lealtà all’istituzione e soprattutto il grande garbo e l’umanità. Viene a mancare una figura che, per tanti anni, ha arricchito la Regione con le sue competenze e uno stile che non dimenticheremo. Esprimo profondo cordoglio, in queste ore dolorose per i familiari e tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata».

Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, segretario nazionale e regionale della DC

“La Democrazia Cristiana esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella, donna esemplare che ha sempre lavorato

con la massima devozione e senso delle Istituzioni. Esprimiamo, a nome di tutta la DC, le più sincere condoglianze alla famiglia”.

il capogruppo, Giuseppe Castiglione, e i deputati Mpa all’Assemblea Regionale Giuseppe Lombardo, Giuseppe Carta, Ludovico Balsamo, Gianfranco Miccichè, insieme all’assessore Roberto Di Mauro

“Dolore e cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella, segretario generale della Regione Siciliana. Una donna che ha dimostrato, fino all’ultimo, dedizione, competenza, rigore e passione per il lavoro svolto a servizio della Regione e della comunità siciliana. Ci stringiamo, in questo momento di dolore, alla famiglia e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.