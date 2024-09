Intervista a Gabriele Rotini: il futuro dell’agroalimentare siciliano e le sfide della CNA

- Pubblicità -

Ciavuri e Sapuri Fest, l’evento organizzato a Mondello dalla Cna di Palermo per valorizzare l’agroalimentare siciliano, ha dato la possibilità a decine di migliaia di visitatori di degustare e acquistare una vasta gamma di prodotti sfornati dai maestri dell’arte enogastronomica siciliana, di ascoltare musicisti di livello nazionale, di assistere a tornei sportivi e di partecipare a talk su svariate tematiche. Tra queste non possiamo non ricordare gli incontri incentrati sulle novità culturali e letterari dell’isola, sullo sviluppo e l’etica dell’impresa, sulla dieta mediterranea. L’evento ci ha consentito anche di incrociare molte personalità, espressione del mondo politico, istituzionale, civile, dell’alta finanza e del mondo associativo. All’inaugurazione della manifestazione hanno partecipato insieme a Gabriele Rotini, capo di Gabinetto della presidenza nazionale della Cna, i vertici provinciali e regionali della medesima associazione, nonché il sindaco di Palermo, Lagalla, gli onorevoli Edy Tamaio e Gaspare Vitrano rispettivamente assessore regionale e presidente della commissione attività produttive, il deputato nazionale Carolina Varchi, il capogruppo del partito democratico a Palazzo delle Aquile Rosario Arcoleo e tanti altri consiglieri comunali. Con Gabriele Rotini già responsabile nazionale dell’Unione Cna Agro-alimentare (che aggrega agricoltori, pastai, pasticceri, panificatori, produttori di bevande, ristoratori, produttori di alimenti) abbiamo discusso, non solo dell’importanza del settore, delle iniziative promosse in questi anni dalla Confederazione e dalle sedi territoriali per far conoscere e valorizzare i prodotti agroalimentari, nonché dei prossimi appuntamenti come “Enna Pizza“, “Sicilia in Tavola“ di Acicastello, “Taormina Food Expo“, ma anche di quello che “bolle in pentola“, in ordine alle iniziative e agli impegni della Cna nazionale. Una chiacchierata a trecentosessanta gradi che ha spaziato dall’ agroalimentare di qualità made in Italy e delle sue poderose radici nel Sud e in particolare in Sicilia, del primato italiano dell’Unione europea di prodotti DOP-IGP e SGT, al calendario degli impegni della Confederazione, alle iniziative in cantiere, alla interlocuzione con il governo. Tutti temi su cui è impegnata la presidenza nazionale della Cna, con in testa il presidente Dario Costantini affiancato dal segretario generale Otello Gregorini.