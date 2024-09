Uici, le opere di Brera a Palermo, ovvero “La bellezza dell’inclusione”

La presidente del Consiglio regionale dell’Uici, Maria Francesca Oliveri, ha sottolineato come la Vestale di Antonio Canova, una delle cinque meravigliose opere esposte nel Palazzo dei Normanni, sia stata riprodotta in 3d per poter essere fruita anche da non vedenti e ipovedenti: “un messaggio di grande valore umano”. Il ringraziamento al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno “per la sensibile attenzione che ci ha riservato aprendo a noi non vedenti le porte di un universo fatto di meraviglie”. Per i disabili visivi l’ingresso alla mostra è libero