All’istituto comprensivo Santa Chiara Enna parte l’anno del cambiamento

L’istituto comprensivo Santa Chiara Enna si avvia verso il nuovo anno scolastico 2024/2025 con nuove sedi, una rimodulazione nei plessi e diverse opportunità per il diritto alla studio di bambini, ragazzi, personale docente, collaboratori e segreteria.

A salutare l’avvio delle lezioni, diversi momenti di festa di accoglienza che si sono concentrati, in particolare, nelle nuove scuole consegnate da qualche settimana all’istituto diretto dalla dirigente Antonietta Di Franco.

“Sono giorni concitati e carichi di entusiasmo per tutto il personale della nostra scuola – ha dichiarato la preside – una piccola rivoluzione che vogliamo salutare come un’opportunità per garantire un sereno anno scolastico ai nostri studenti e alle loro famiglie, impegnandoci ancor di più per una scuola inclusiva e aperta alla comunità cittadina”.

La dirigente e il suo staff questa mattina sono stati presenti all’accoglienza degli studenti nel nuovo plesso di Santa Chiara per la scuola secondaria di primo grado e in quello di Valverde per la primaria.

“In accordo con i nostri referenti dell’amministrazione comunale e con l’Ufficio scolastico territoriale – tiene a precisare la dirigente Di Franco – garantiremo ai nostri studenti aule funzionali, palestre, spazi per la mensa e i laboratori. Alle famiglie chiediamo un piccolo sforzo di pazienza per questa prima fase di adattamento e per le diverse novità che ci coinvolgono”.

Hanno voluto essere presenti stamane in piazza Valverde anche il sindaco Maurizio Dipietro, l’assesore alla Comunità educante Giuseppe La Porta. Qui si sono radunati tutti i piccoli alunni e i loro docenti prima di varcare il portone della nuova scuola, accolti dal Gogol gigante, l’omino giallo del sorriso che l’ideatore Mauro Todaro e i suoi collaboratori hanno voluto protagonista tra i bambini “per iniziare l’anno scolastico con la carica di un sorriso contagioso”, in vista di importanti progetti di solidarietà che verranno portati avanti in collaborazione con la scuola Santa Chiara.

Dopo il saluto della dirigente scolastica, i bambini del coro d’istituto Incanto si sono esibiti nell’Inno d’Italia e in brani in diverse lingue del mondo. Nella piazzetta baciata dal sole e trasformata per qualche ora in una pista di maratona e una pedana di premiazione olimpionica, è stata accesa dai piccoli studenti simbolicamente la fiaccola che ha dato inizio al nuovo anno scolastico.

Con un allegro allestimento ispirato ai colori e ai valori sportivi e umani delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, curato da docenti e famiglie degli alunni della scuola primaria, sono stati accolti anche i nuovi arrivati. Gli ormai ex alunni della scuola dell’infanzia sono stati accompagnati – tra canzoncine e balletti – dalle loro vecchie maestre alle nuove insegnanti, giocando a fare la staffetta tra i bambini delle quinte classi e i bimbi delle due nascenti classi prime.

Feste di accoglienza creative e coinvolgenti sono state organizzate in tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’istituto di Enna e Calascibetta.

TUTTE LE NUOVE SEDI

Dopo l’accordo che ha coinvolto il Comune di Enna e l’università Kore, nelle scorse settimane l’istituto Santa Chiara ha lasciato la storica sede della scuola media Pascoli che sarà interessata in nuovi progetti accademici già annunciati.

Il plesso Santa Chiara è adesso la nuova sede della scuola secondaria di primo grado, e accoglie anche gli uffici di Segreteria e la Direzione dell’istituto.

L’ala nuova del plesso Valverde, arricchita di palestra e auditorium, è da questa mattina la nuova sede della scuola primaria (che prima si trovava a Santa Chiara).

Cambiamenti anche nel plesso Sant’Onofrio: i bambini delle elementari entrano da oggi dal portone alto e occupano i piani alti dell’edificio, mentre il plesso della scuola dell’infanzia Mulino a Vento è stato destinato a piano terra, con ingresso dal portone basso.

L’inaugurazione ufficiale delle nuove sedi sarà celebrata nei prossimi giorni alla presenza della autorità locali e di Filippo Ciancio, direttore dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Enna e Caltanissetta.