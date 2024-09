”Sapori d’autunno”: dal 20 al 22 settembre a San Pietro Clarenza. Sabato 21 anche il ‘Vukset&Friends’

- Pubblicità -

Dopo un’estate ricca di eventi, San Pietro Clarenza riserva ancora tante sorprese per i suoi abitanti e per i tanti cittadini che decidono di andare. È infatti, tutto pronto per “Sapori D’autunno’’, dal 20 al 22 settembre, una manifestazione che vedrà venerdì 20 settembre in piazza della Vittoria l’esibizione del cantautore Vincenzo Spampinato; sabato 21 settembre si svolgerà, invece, la prima edizione del Festival Musicale VUKSET&FRIENDS, festival che nasce da un’idea di Luca Carani che, insieme ad Alberto Surrentino, conduce il programma VUKSET su Radio Amore Dance. All’interno del Music Festival, con la partecipazione di Elisa Petrillo, si esibiranno Luca Madonia, Cristina Russo e Neosol Combo, Dinastia, Radiosabir, Murdah SRVC e Faisal Taher dei Kunsertu. E tanta musica anche il 22 settembre per il gran finale con Elektra Nicotra e la Band e poi Elirock e il dj set di Luca Carani.

Ogni giorno, inoltre, tanti stand