Catania-Picerno 0-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania pareggia al Massimino per 0-0 con il Picerno di Tomei. La formazione di Toscano prova a sfondare a più riprese ma è superlativo Summa sui tentativi di Guglielmotti e Inglese. Lucani che rimangono in testa al girone C insieme ai rossazzurri a quota 8. Di seguito le pagelle della squadra etnea.

Le pagelle del Catania: bene Sturaro e Di Gennaro

BETHERS 6: Poche occasioni per il portiere lettone che si fa trovare presente ai possibili pericoli avversari

- Pubblicità -

QUAINI 6+: Partita di gestione per lui, sbaglia molto poco reo forse nel finale di eccessiva frettolosità nei passaggi

DI GENNARO 6,5: Impeccabile il centrale ex Carrarese, non sbaglia un anticipo e aiuta sempre i centrali di reparto nei possibili pericoli avversari.

CASTELLINI 6,5: Salva un gol fatto su Maiorino nel primo tempo e coaudiuva Di Gennaro nella fase difensiva. Nella ripresa leggermente in calo

GUGLIELMOTTI 6: Solite cavalcate sulla fascia destra e tante potenziali occasioni messe sugli esterni. Sbaglia il gol del vantaggio al 45′ praticamente a porta vuota.

(dal 86′) MONTALTO S.V.

STURARO 6,5: Stefano si riconferma tra i migliori a centrocampo, aiuta molto i compagni di reparto e mette in campo tutta la grinta e la cattiveria giusta.

DE ROSE 6+: Partita generosa di “Ciccio polpaccio” che a centrocampo prova a dare ordine contro un Picerno che chiudeva tutte le linee. Proprio per questo Toscano decide di toglierlo a fine primo tempo.

(dal 46′) STOPPA 5,5: Molto poco quello visto in campo dall’ex Samp che spesso cerca troppo la giocata in più

ANASTASIO 6: In ripresa nel secondo tempo dove ricopre anche il ruolo di braccetto nella difesa a 3. Nei primi 45 minuti un po’ in confusione.

LUPERINI 5,5: La volontà non manca nel trequartista rossazzurro ma spesso forse per la troppa foga risulta frettoloso e falloso (soprattutto nel secondo tempo).

(dal 67′) CARPANI 6: Entra e dà vivacità ma il Picerno chiude bene gli spazi.

LUNETTA 6: Stesso discorso per Anastasio. Molto bene nel primo tempo, nella ripresa in calo e cerca spesso una giocata in più eccessiva.

INGLESE 6: Prova generosa di “Bobby English” che sfiora a più riprese il gol del vantaggio, ma Summa al 57′ gli nega la sua prima gioia al Massimino. Rimandato alla prossima in casa con l’Audace Cerignola.

(dal 67′) D’ANDREA 6: Come Carpani entra bene ma gli ospiti concedono poco.

TOSCANO 6: 0-0 giusto tra Catania e Picerno, con gli ospiti che hanno tenuto a bada l’aggressività dei rossazzurri. Un punto che fa classifica anche se forse resta l’amaro in bocca per non aver sfruttato il fattore Massimino.