Settimana europea della mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre le iniziative promosse dal Comune di Catania

- Pubblicità -

“La condivisione degli spazi pubblici” è il tema al centro della Settimana europea della mobilità sostenibile 2024 che si svolgerà in città dal 16 al 22 settembre, organizzata dall’Amministrazione Trantino con l’assessorato alla Mobilità retto da Paolo La Greca.

“Anche quest’anno – sottolinea il vicesindaco La Greca – rinnoviamo la piena adesione all’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente per favorire sempre di più le politiche di mobilità sostenibile. Si tratta di un obiettivo al quale come amministrazione stiamo lavorando assiduamente, consapevoli della fondamentale importanza di una migliore qualità della vita urbana per tutta la nostra comunità”.

La “Settimana” sarà animata da un ampio ventaglio di eventi messi a punto in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni di settore, aziende, partner pubblici e privati, a partire da Amts e Fce. Il programma, curato dall’ufficio del Mobility manager del Comune, prevede passeggiate in bici, escursioni, itinerari culturali, pedonalizzazioni sperimentali, seminari, convegni, tavoli tecnici, laboratori didattico-educativi, visite culturali guidate, stand promozionali, minicorsi sull’uso in sicurezza della bicicletta.

Sarà un crescendo di iniziative che culmineranno domenica 22 settembre con la giornata “In città senza la mia auto”, il car free day che prevede la chiusura al traffico di un’ampia porzione del centro storico dalle 8 alle 14, per dare spazio a una grande isola pedonale e ad una serie di attività tematiche in particolare su mobilità sostenibile e sicurezza stradale. In diverse aree del centro città si terranno iniziative educativo-formative, espositivo-promozionali, con la presenza anche dell’Autobooks del Comune. Fce e Amts metteranno a disposizione corse gratuite di metro e autobus.



Le attività partiranno lunedì 16 settembre, alle ore 20, con la “1ª Licantrobike 2024”, storica passeggiata in bicicletta in giro per le vie della città sul tema “Da parcheggio a spazio pubblico condiviso” .



Tra i vari eventi, per citarne alcuni: l’attività didattico-educativa “Roadpol” sulla sicurezza stradale, in programma martedì dalle 9 in piazza Federico di Svevia , mentre nel pomeriggio si svolgeranno gli itinerari a piedi e in bici dedicati “Luci ed ombre. Caravaggio in Sicilia” con visite alla mostra ospitata nella pinacoteca dell’ex monastero santa Chiara; il “Parking Day” mercoledì mattina, in largo dei Vespri , in collaborazione con Amts; il convegno “Mobilità e spazio pubblico condiviso, la città alle persone” giovedì pomeriggio nella biblioteca Bellini di via di Sangiuliano; “Andiamo a scuola ed a lavoro in bicicletta”, venerdì mattina; le escursioni fuori-porta all’oasi del Simeto e la passeggiata in bici sino ad Aci Castello sabato, in vista della Giornata clou di domenica “In città senza la mia auto”.



Il programma completo è disponibile sul sito del comune di Catania, nella sezione Uffici/MobilityManager a questo link.

- Pubblicità -