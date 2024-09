Catania, 12.873 abbonati: rossazzurri nella top 20 in Italia

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano è partito bene in questo avvio di stagione nel girone C di Serie C. Otto punti nelle prime quattro giornate valgono il terzo posto in classifica al pari del Picerno e solo dietro a Benevento a quota 9 e Audace Cerignola a 10 in vetta al torneo. Ma il dato da record è ancora quello relativo al tifo rossazzurro. Sono stati sottoscritti ben 12.873 abbonamenti, numeri importanti che dimostrano ancora una volta l’attaccamento ai colori del pubblico catanese.

Catania, entusiasmo e voglia di stupire: la gara col Picerno tra le più seguite del weekend

Un dato molto indicativo che dimostra l’attaccamento ai colori rossazzurri dei tifosi del Catania riguarda ancora una volta il numero di abbonati. In occasione della gara interna col Picerno si è chiusa la campagna abbonamenti “Ti amo da morire” partita lo scorso luglio. Sono state sottoscritte ben 12.873 tessere, solo circa 1.900 in meno alla passata stagione. Numeri importanti per la Lega Pro. Infatti, la società di Ross Pelligra è nella top 20 squadre con più abbonati in tutta Italia, la prima in Serie C seguito solo da Vicenza e Spal.

I rossazzurri si piazzano in questa speciale classifica al sedicesimo posto, andando meglio di club come Parma, Fiorentina e Torino (tutte e 3 in Serie A). Un dato importante che dimostra ancora una volta quanto il Catania rientri tra le tifoserie più calde e calorose d’Italia. Inoltre, le presenze al Massimino si confermano di rilievo. Già in Coppa Italia Serie C contro il Crotone si erano registrate ben 10.840 presenze in una sera calda in piena estate.

Contro il Benevento, al debutto in C al Massimino, invece 17.550 tifosi hanno presenziato al match di cartello della seconda giornata del girone C. Dato superato lo scorso sabato contro il Picerno con 17.827 spettatori presenti ed è stato il secondo match più seguito allo stadio dell’intero sabato tra Serie A, B e C, superato solo da Milan-Venezia con 71.273 spettatori. Numeri che sottolineano l’entusiasmo sempre più crescente tra la gente per la squadra di Mimmo Toscano.