Salvatore Guglielmino è “Ulisse nell’Ade” per il “Mitoff Catania Festival”

Il primo appuntamento con gli spettacoli dedicati al teatro classico, all’interno dell’ambizioso progetto culturale “Mitoff Catania Festival”, ideato e diretto da Salvatore Guglielmino sarà dedicato al mito di “Ulisse nell’Ade”, per una produzione Compagnia dei miti.

Sabato 28 settembre, alle ore 21.00, nella magnificenza della Corte del Cortile Platamone dopo le numerose richieste del pubblico Salvatore Guglielmino, autore del testo e della regia, insieme a Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma racconterà attraverso una particolare analisi psicologica del protagonista il X e XI libro dell’Odissea e parte del poema epico greco Telegonia inerente al viaggio di Ulisse, il re di Itaca in perenne contrasto con gli Dei.

“Alla sua morte Ulisse, nell’Ade, riconosce i luoghi della sua precedente discesa da vivo negli inferi per mano della Dea Circe-dichiara Salvatore Guglielmino appassionato studioso del mondo classico in cui rivede la modernità dei nostri giorni- in quei luoghi vedrà tutte le anime che si affollano, desiderose di parlare con un vivente, incontrerà l’indovino Tiresia che gli predisse il suo sicuro ritorno a Itaca e la sua morte in età adulta sulla terra ferma, incontrerà sua madre che credeva ancora viva e molti eroi che gli erano stati compagni nella spedizione contro Troia”.

Un evento inserito all’interno delle iniziative promosse dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e promosso dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura per il cartellone Catania Summer Fest.