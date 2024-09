Ennio Coltorti in scena con  “Pirandello Segreto” al Mitoff Catania Festival

- Pubblicità -

Domenica 29 settembre, alle ore 21.00 sul palco del Cortile Platamone andrà in scena in prima assoluta da Catania, nell’ambito del “Mitoff Catania Festival”, la pièce “Pirandello Segreto”.

Il regista, attore e doppiatore Ennio Coltorti protagonista sulla scena insieme ad un’intensa Laura Lena Forgia, nel ruolo di Marta Abba, racconterà in una messa in scena epica l’amore tra Luigi Pirandello e la sua giovane musa ispiratrice di tanti suoi drammi in un intreccio tra vita privata, teatro, quotidianità e spiritualità.

Il testo scritto dall’accurata penna di Maricla Boggio si basa sull’intenso ed appassionante epistolario tra i due protagonisti dove insieme all’amore contrastato elemento centrale del loro dialogo è il problema del teatro e dell’arte soffocati dalla meschinità del clientelarismo e della politica mentre su tutto aleggia lo spettro della seconda guerra mondiale che da lì a poco distruggerà ogni cosa.