Confcooperative sede di Trapani, la linea del nuovo presidente Braschi

Nuove idee, conoscenza del territorio e di ciascuno dei settori rappresentati.Il nuovo presidente di Confcooperative Sicilia- Sede Territoriale di Trapani Toto Braschi si è subito messo al lavoro, insieme al comitato territoriale. L’insediamento ufficiale, nei giorni scorsi, è stato l’occasione per ribadire alcuni concetti già espressi nei mesi passati. Alla presenza del Presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, Braschi ha fatto il punto su diversi aspetti, parlando anche di metodo e di prospettive.Il comitato territoriale conta al suo interno rappresentanti di tutti i settori. “Un comitato eterogeneo -spiega il neo presidente- in cui trovano spazio esponenti di tutti i comparti, dall’Agricoltura alla Pesca, passando per il sociale”. L’idea è anche quella di nominare dei delegati che possano, magari accanto al presidente, prendere parte ai tavoli tematici, così da rapportarsi, specialmente con la pubblica amministrazione, nella maniera più concreta possibile, “come solo chi ha competenze specifiche-evidenzia Braschi- può in effetti fare . Agli aspetti tecnici ovviamente affiancheremo l’azione politica a tutela delle imprese cooperative e dei loro lavoratori”. Braschi prenderà parte, nelle giornate del G8 Agricoltura, con l’Expo Divinazione in programma dal 21 al 29 settembre nel centro storico di Ortigia, ad alcuni incontri per approfondire tematiche particolarmente sentite in Sicilia e ancor più nel Trapanese, come la Pesca. Alle ben note problematiche che attanagliano gli operatori siciliani, alle prese con decisioni sempre più stringenti e penalizzanti da parte dell’Unione Europea fa da contraltare lo spirito d’iniziative di molti imprenditori del settore, che con la Pesca Turismo e le iniziative indirizzate in tal senso riescono a diversificare la loro attività e a promuovere al contempo il territorio. “La parola d’ordine, guardando al futuro è fare rete- conclude Braschi- anche se in Sicilia non è affatto facile”. Intanto, primo atto firmato da presidente di Confcooperative Sicilia- Sede Territoriale di Governo, Braschi ha siglato il protocollo d’intesa sulla sicurezza sul lavoro e per il contrasto al lavoro irregolare in provincia di Trapani siglato in prefettura. “Nei prossimi giorni- conclude il presidente- lo presenteremo a tutte le cooperative aderenti”.