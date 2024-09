Giornata Internazionale della Pace: Living Peace nomina a Catania i nuovi ambasciatori di pace. Tra loro anche la presidente UICI Etnea Rita Puglisi

- Pubblicità -

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, che si celebra ogni anno il 21 settembre, Catania ospiterà l’evento “ColtiviAmo la pace” promosso da Living Peace International e che si svolgerà a partire dalle 9 presso l’Istituto “Galileo Galilei”: la manifestazione prevede tra le varie attività anche la consegna degli attestati di Ambasciatore di Pace che quest’anno andranno a 18 studenti che hanno seguito il corso di formazione per la scuola di Pace e hanno presentato la candidatura al Circolo Universale di Pace di Francia e Svizzera. Durante la mattinata anche la nomina dei nuovi Ambasciatori di Pace adulti: a essere scelti tra gli adulti Rita Puglisi, presidente UICI Catania; Emanuele Rapisarda, dirigente scolastico dell’Istituto “Galileo Galilei”; Maria Tafuri, coordinatrice Living Peace per il Nord Italia; e Lorena Bucolo, docente presso l’istituto “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta.

L’obiettivo primario è quello di trasmettere valori attraverso la conoscenza e la condivisione di eventi di pace, soprattutto fra i giovani, per sviluppare la volontà di tessere una fitta rete di legami, intesa come strumento di educazione, formazione e sviluppo.

L’incontro prevede vari momenti, fra i quali il dialogo e confronto con il Dott. Carlos Palma, fondatore di Living Peace International, che presenterà la sua esperienza come costruttore di Pace inpaesi in situazione di guerra; alcune testimonianze e dei momenti di intrattenimento musicale di una band giovanile costituita da studenti dei Licei “Concetto Marchesi”, “Ettore Majorana”, “Galileo Galilei”.

La mattinata si concluderà con il Time Out per la Pace.

Il pomeriggio precedente si svolgerà un evento organizzato Da Living Peace International e Giovani per Un Mondo Unito, a partire dalle 16 presso il Dipartimento di Economia e Impresa (Corso delle Province, 36 – Catania): momento di confronto per promuovere la cultura del dialogo e della Pace.