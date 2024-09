Sicilia capitale del ju jitsu con due grandi eventi di arti marziali in programma a Catania il 28 e 29 settembre

- Pubblicità -

Catania si prepara a diventare protagonista di una “due giorni” di respiro internazionale dedicata alle arti marziali: sabato 28 e domenica 29 settembre, infatti, il PalaCatania sarà il palcoscenico di due importanti manifestazioni di ju jitsu, gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’”AJP International Tour”.Le competizioni, organizzate dalla Dai-ki Dojo, società catanese tra le più medagliate e prestigiose nel panorama del Ju jitsu e dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) del presidente Salvatore Vindigni e del fiduciario Gerry Spina e patrocinate dal Comune di Catania e dalla Regione Siciliana, porteranno nel capoluogo etneo circa 500 atleti provenienti da tutto il mondo fra i quali i migliori atleti nazionali e internazionali della disciplina.Sabato 28 settembre andranno in scena gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” con atlete e atleti di Italia, Belgio e Slovenia impegnati nella specialità del Fighting System e domenica 29 settembre sarà la volta dell’ “AJP International Tour” che vedrà sul tatami i rappresentanti di 15 nazioni che si confronteranno nella specialità del Ne Waza.“Da anni la Federazione punta sullo sviluppo del Ju Jitsu, l’antica arte dei samurai rivista in chiave sportiva -spiega Giovanni Puglisi della Dai-ki Dojo, in prima fila tra gli organizzatori – e siamo felici di poter ospitare per la terza volta in Sicilia eventi di così alto valore agonistico che vedranno la partecipazione dei miglior interpreti del ju jitsu che ad ottobre saranno, poi, protagonisti ai Campionati del Mondo in programma a Creta. Attendiamo, naturalmente, il pubblico delle grandi occasioni che è sempre presente in occasione di eventi di questa portata”.L’ingresso al Pala Catania per assistere agli eventi “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e ”AJP International Tour” è gratuito.