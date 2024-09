Lungomare Fest, domenica 22 settembre appuntamento con tanto sport e pattinaggio

- Pubblicità -

Domenica 22 Settembre nuovo appuntamento con Lungomare Fest e la chiusura al traffico veicolare. Prevista una serie di animazioni di carattere prettamente sportivo per intrattenere i cittadini che dalle ore 10 alle 19, sceglieranno di intrattenersi all’aria aperta.

Sul lungomare roccioso sarà lo sport, infatti, a caratterizzare la giornata, una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport, con una corsa di 5 km e camminate lungo il fronte mare promosse nell’ambito dell’iniziativa Sport city 2024, per valorizzare, la funzione dello sport quale fondamentale fattore di sviluppo dell’individuo e responsabilizzazione della società civile, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Catania e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel lungomare senza automobili, grande festa di sport con il Roller Day, una spettacolare esibizione di pattinaggio acrobatico freestyle, nella rigenerata piazza Franco Battiato, con atleti di caratura nazionale.

Istruttori della Federazione Italiana Sport Rotellistici per l’intera giornata guideranno i cittadini che vogliono provare a pattinare e utilizzare gli skateboard, incontreranno i campioni partecipando a giochi ed esibizioni delle società sportive. A conclusione nel pomeriggio una pattinata leggera attraversando il lungomare, da piazza Mancini Battaglia a piazza Europa.

In via del Rotolo, infine, a cura di Sport e Salute, circuiti ludici e giochi per ragazzi a ridosso del lungomare.