A Divinazione Expo 24 a Siracusa si inaugura ConfAgorà: uno spazio sull’agricoltura di oggi e di domani

- Pubblicità -

Uno spazio dedicato all’agricoltura di oggi e di domani, animato da convegni, approfondimenti, laboratori, degustazioni e rassegne culturali: questo è “ConfAgorà”, l’hub di Confagricoltura a Divinazione Expo 24, la grande esposizione del settore primario italiano, organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che avrà luogo a Siracusa dal 21 al 29 settembre, in concomitanza con i lavori del G7.

Confagricoltura Sicilia sarà protagonista dello spazio di ConfAgorà che sarà animato da iniziative, dibattiti e incontri con buyers internazionali che metteranno al centro le eccellenze imprenditoriali dell’agroalimentare siciliano.

- Pubblicità -

Lunedì 23 settembre alle ore 11:00, presso Palazzo Comunale Vermexio, si terrà il convegno organizzato da Confagricoltura Sicilia: “Siccità e cambiamenti climatici”, a cui parteciperanno Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Salvatore Barbagallo, assessore all’agricoltura Regione Siciliana, Dario Cartabellotta, commissario per l’Emergenza idrica in agricoltura e zootecnia della Regione Siciliana, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, Annamaria Barrile, direttore generale di Confagricoltura, Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia.

A seguire, alle ore 16:00, presso ConfAgorà si terrà il convegno “Innovazione varietale e colturale per un’asparagicoltura siciliana sostenibile di successo”, a cura di Confagricoltura Agrigento, con Salvatore Barbagallo, assessore all’agricoltura della Regione Siciliana, Rosario Marchese Ragona, presidente Confagricoltura Sicilia, Franco Azzaro, Capo Ispettorato Agrario di Siracusa, Sanaz Alishahi Ghomi, Università di Catania e un rappresentante del Crea.

Mercoledì 25 settembre, alle ore 18.30, presso ConfAgorà, si terrà il dibattito “Uscire dall’emergenza: con una agricoltura sostenibile”, a cura di Confagricoltura Ragusa. Dopo i saluti di Antonio Pirrè, presidente Confagricoltura Ragusa, si confronteranno sul tema Annamaria Barrile, direttore generale Confagricoltura, Teresa Bellanova, già ministra dell’agricoltura, Elita Schillaci, docente Università di Catania, CDA Crédit Agricole e Corrado Carrubba, avvocato in diritto ambientale. Il dibattito verrà moderato da Paola Gurrieri, La Mediterranea Fiori, consigliera Confagricoltura Ragusa.

Confagricoltura Donna Sicilia parteciperà con la performance dal “Replanting Human Beings” e con la Mostra fotografica “Donne della Terra tra crisi e innovazione”, a cui seguirà un dibattito, che si terranno nella giornata di domenica.

Il nome “ConfAgorà” – che richiama la principale piazza della polis, cuore pulsante della vita sociale, politica e commerciale dell’antica Grecia – comunica la vocazione dello spazio di Confagricoltura: quella di promuovere il confronto tra esperti, imprenditori, professionisti e artisti per approfondire le importanti sfide che interessano il comparto. Il settore primario è, infatti, chiamato a una missione fondamentale per l’intera società: produrre cibo di qualità e in quantità adeguate, per una popolazione globale che raggiungerà i dieci miliardi di persone entro il 2050 (dati FAO), continuando a tutelare l’ambiente.

A Largo Aretusa, in Ortigia, una piazza sul mare, allestita con moduli di materiali ecosostenibili e interamente riciclabili, proporrà numerose iniziative ogni giorno. Un trattore di ultima generazione, fornito da FederUnacoma, mostrerà le novità tecnologiche disponibili per le imprese agricole. Un grande schermo proietterà un ciclo di interviste agli esperti di Confagricoltura per approfondire i temi che guidano l’attività di rappresentanza dell’Associazione, a Roma e a Bruxelles: la sicurezza alimentare; la nuova Politica Agricola Comune; l’innovazione e la digitalizzazione delle aziende agricole, insieme ad Hubfarm; la tutela del lavoro e la formazione anche a livello internazionale, in linea con il Piano Mattei; le agroenergie, l’economia circolare e la sostenibilità ambientale; le produzioni e le filiere; la zootecnia, con un particolare focus sulla piscicoltura, grazie alle attività promosse dall’API, Associazione Piscicoltori Italiani, e sull’apicoltura, con la presenza delle arnie del FAI, la Federazione nazionale degli Apicoltori; la riduzione degli sprechi, con un presidio attivo di Banco Alimentare; l’agricoltura sociale; e molto altro.

Si parlerà di innovazione culturale e varietale per un’asparagicoltura siciliana di successo, con Confagricoltura Agrigento (lunedì 23 settembre, ore 16:00); di dinamiche sociali e demografiche nel settore primario, con i Giovani di Confagricoltura – ANGA, Confagricoltura Donna e ANPA (lunedì 23 settembre, ore 19:00); dell’imprenditoria femminile nel segmento ortofrutticolo (martedì 24 settembre ore 18:30); di agricoltura biologica con ConfagriBIO (mercoledì 25 settembre ore 16:30); dell’emergenza climatica e delle soluzioni proposte dall’agricoltura sostenibile, nel convegno curato da Confagricoltura Ragusa (mercoledì 25 settembre ore 18:30).

Sarà possibile degustare le eccellenze enogastronomiche dei territori, grazie al supporto di Confagricoltura Agrigento, Confagricoltura Ragusa, Confagricoltura Latina e di alcuni produttori (le aziende vitivinicole Casale del Giglio e Al-Cantàra, e quelle ortofrutticole Agrume Puro e La Mongolfiera), nonché frutta e verdura biologiche, durante i laboratori di approfondimento curati da ConfagriBIO, dal 23 al 26 settembre, aperti in particolar modo alle scuole siracusane.

ConfAgorà si propone come uno spazio immersivo, dove ascoltare e informarsi, ma anche intervenire, assaggiare e scoprire le nuove frontiere dell’agricoltura. Oltre alle attività in programma presso ConfAgorà, i vertici di Confagricoltura interverranno agli eventi organizzati dal Ministero: domenica 22 settembre, alle ore 10:00, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, parlerà agli Stati Generali dell’Agricoltura, presso il Teatro Comunale, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci; a seguire, nella stessa location, Pier Antonio Salvador, presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiani, sarà al convegno sul comparto, in dialogo con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin; lunedì 23 settembre, alle ore 10:00, il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, parteciperà al panel “Una strategia nazionale agricola per le aree interne”, presso la sala The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, e alle 11:00, al Palazzo Comunale Vermexio, Annamaria Barrile, direttore generale di Confagricoltura, discuterà di siccità e cambiamenti climatici, con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, l’assessore regionale all’agricoltura, Salvatore Barbagallo e Dario Cartabellotta, commissario per l’Emergenza idrica in agricoltura e zootecnia della Regione Siciliana.

Le attività di ConfAgorà sono sostenute da BAT, BMW, Enel, Enpaia e Unicredit.