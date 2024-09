Banche, la Fisac Cgil Sicilia si esprime sulla fusione tra Bpsa-Bapr. Dall’1 ottobre al via la nuova trattativa

- Pubblicità -

Le ricadute sul personale della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo nella Banca Agricola Popolare di Ragusa saranno al centro, l’1 ottobre, del negoziato con i sindacati, inaugurato lo scorso 9 settembre. Lo ricorda in una nota la Fisac Cgil Sicilia insieme alla Fisac nazionale e alla delegazione trattante Bpsa-Bapr. La Fisac chiede che “adesso la discussione si sposti sulle ricadute del progetto sul personale”. I temi che la Fisac, con la segretaria siciliana Mimma Argurio e Salvo Grasso del dipartimento contrattuale della Fisac nazionale, sottolinea come “prioritari e fondamentali della trattativa sindacale sono il mantenimento dei livelli occupazionali, il mantenimento delle strutture centrali a Ragusa, Palermo e Licata, delle lavorazioni specializzate e della rete commerciale attualmente presente sul territorio siciliano”. La Fisac solleva anche il tema dei possibili impatti su mobilità professionale e territoriale di lavoratrici e lavoratori e aggiunge: “Un progetto così ambizioso, che punta a fare nascere la più grossa banca popolare del sud – sottolineano Argurio e Grasso – non può prescindere da un piano di assunzioni di giovani e donne, che deve diventare uno degli aspetti fondamentali e qualificanti del negoziato, così come da un piano di formazione e riqualificazione di tutto il personale”.