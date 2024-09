Oncologia pediatrica: grande partecipazione alla “Pigiama walk and run” 2024 della Lilt

- Pubblicità -

Oltre cento partecipanti, fra i quali molti giovanissimi, ed un pomeriggio di gioia e condivisione. È stata questa, in estrema sintesi, la “Pigiama walk and run” 2024 di Catania, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) nazionale, svoltasi in contemporanea in 40 città italiane su iniziative delle sezioni provinciali dell’associazione, con il patrocinio di Coni e “Sport e salute”. Una camminata, o corsa per i runner, rigorosamente in pigiama, che si è posta un duplice obiettivo: manifestare solidarietà ai piccoli malati di tumore che sono costretti a indossare il pigiama per l’intera giornata nei reparti oncologici, e raccogliere fondi per sostenere le famiglie nelle quali un adolescente sta affrontando il cancro.

Nel capoluogo etneo i partecipanti si sono radunati nel pomeriggio di venerdì 20 settembre presso il lido “Aquarius” dal quale, alle 17:30, è partita la passeggiata che ha raggiunto, in un clima di festa, piazza Castello di Aci Castello, per poi – dopo i selfie di rito – ritornare al punto d’inizio. Con la raccolta di fondi derivante dalle iscrizioni, la Lilt di Catania costituirà un fondo di solidarietà per sostenere le famiglie di piccoli pazienti oncologici che hanno necessità di cure ed esami specialistici fuori dalla Sicilia. Grazie anche al contributo degli sponsor, sono stati raccolti ben 4.200 euro. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione nazionale e alla seconda provinciale, ricade a settembre poiché è questo il mese in cui si celebra a livello mondiale il “gold ribbon” (nastro d’oro) dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Soddisfatto, alla fine della camminata, il Presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi: “Siamo davvero felici per la riuscita della Pigiama run di quest’anno, che ha visto incrementare le presenze rispetto alla scorsa edizione. Tanti i partecipanti fra i quali molti ragazzi che hanno colorato e animato la passeggiata. Abbiamo raggiunto l’importante obiettivo di sensibilizzare sui tumori pediatrici non soltanto con i canali tradizionali della comunicazione: tanta gente, vedendoci camminare in pigiama, ci ha chiesto il senso dell’iniziativa e come contribuire a sostenere le famiglie dei piccoli pazienti. Mi corre l’obbligo – conclude il Presidente Lilt – di ringraziare i partecipanti e i sostenitori, gli sponsor che hanno contribuito al fondo di sostegno per le famiglie, il Comune di Aci Castello per il supporto e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Catania, Alfio Saggio, che ha camminato insieme a noi”.