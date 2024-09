“Siccità e cambiamenti climatici”: a Siracusa il convegno di Confagricoltura Sicilia a cui parteciperà il Ministro Musumeci

- Pubblicità -

C’è grande attesa per il convegno organizzato da Confagricoltura Sicilia sul tema “Siccità e cambiamenti climatici”, che si svolge oggi, lunedì 23 settembre, alle ore 11.00 presso Palazzo Comunale Vermexio a Siracusa. L’evento, tappa importante delle iniziative di Confagricoltura per Divinazione Expo 24, in occasione del G7 dell’Agricoltura e della Pesca a Siracusa, è inserito nel Calendario Ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Dopo i saluti del Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e del Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, si confronteranno sul tema: il Direttore di Euroagrumi OP, Salvatore Rapisarda, il Commissario straordinario all’emergenza idrica in Sicilia, Dario Cartabellotta, l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, il Direttore Generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile.

- Pubblicità -

Concluderà i lavori il Ministro per le Politiche del Mare e della Protezione Civile, On. Nello Musumeci.

Modererà i lavori la giornalista Mary Sottile (“La Sicilia”).

“Si tratta di un momento cruciale per il futuro della nostra agricoltura – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona -, fortemente colpita dagli effetti dei cambiamenti climatici. La recente siccità ha gravemente danneggiato il settore agricolo siciliano, imponendo una pianificazione strategica per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. È fondamentale andare oltre l’emergenza e investire in interventi strutturali. Sono fiducioso che il tavolo di discussione di domani, che vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, porterà a soluzioni concrete per affrontare queste sfide”.