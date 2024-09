Catania, bbattimento Archi della Marina: l’interrogazione di Maurizio Mirenda

- Pubblicità -

Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, l’interrogazione “Ristrutturazione Archi della Marina”.

«Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino – spiega Maurizio Mirenda – ha dato alla città la possibilità di esprimere la propria opinione sul togliere o meno gli storici Archi della Marina. Ovviamente, i catanesi hanno ritenuto essenziale mantenere un’opera architettonica che rappresenta la storia di Catania».

Gli “archi” infatti sono inseriti nei percorsi storico-culturali, quindi di interesse turistico: «la storia, in tutte le sue diverse sfaccettature, è un patrimonio umano che deve essere sempre preservato per noi e i posteri, al di là delle scelte momentanee di qualsiasi compagine politica».

Il capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC non condivide assolutamente l’ipotesi del loro abbattimento.

Pertanto, «si interroga il Sig. Sindaco e l’Amministrazione tutta di valutare fortemente l’opportunità di ristrutturare adeguatamente gli Archi della Marina – sottolinea Mirenda – realizzando una pista ciclo-pedonale, nella parte superiore, al posto della linea ferrata, per immaginare una suggestiva passeggiata sul mare, con tutti i benefici fisici, mentali e morali che il panorama marino riesce a regalare all’anima di ogni essere umano, non dimenticando, inoltre, di realizzare anche degli spazi a verde».

«Invece, gli Archi in sé – conclude Maurizio Mirenda – dovrebbero diventare delle botteghe artigianali, di notevole attrazione per i numerosi turisti che godono delle bellezze culturali e artistiche della nostra città, offrendo loro una vasta scelta di prodotti tipici della nostra terra, a supporto delle nostre eccellenze culinarie, artistiche e di promozione del territorio locale».

- Pubblicità -