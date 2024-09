Ugl in piazza Stesicoro a Catania per l’equità e lo sviluppo. Appuntamento a venerdì 27 alle ore 15.00

- Pubblicità -

Anche a Catania, come in altre città d’Italia si svolgerà la mobilitazione nazionale dell’Ugl dal titolo “Cento piazze per l’equità e per lo sviluppo”.

La manifestazione ha lo scopo di porre l’attenzione e di accrescere il confronto in vista della formazione della Legge di stabilità nazionale, tramite la condivisione di azioni che partono dal sindacato per una finanziaria sociale che si concentri su aumenti di stipendi e pensioni e che fornisca sostegno a famiglia e lavoro.

In quest’ottica, dirigenti e rappresentanti sindacali, oltre agli iscritti della Ugl etnea, venerdì 27 settembre a partire dalle 15, si ritroveranno in Piazza Stesicoro con un gazebo informativo per far conoscere le proposte attraverso un volantinaggio. All’iniziativa sono stati invitati anche i parlamentari nazionali eletti nei collegi della Città metropolitana di Catania.

«Ancora una volta scendiamo in piazza per far sentire la voce dei lavoratori che chiedono un cambiamento significativo della società e ancora più attenzione a questo Governo che, comunque sta dimostrando grande interesse per il mondo del lavoro – dice il segretario territoriale Giovanni Musumeci. Da Catania, all’unisono con centinaia di piazze, verrà lanciato nuovamente dalla Ugl un accorato appello a fermare le stragi sul lavoro. Vogliamo che su questo e sui temi economici e sociali che interessano da vicino i lavoratori, si possano unire le forze in campo per sostenere anche politiche che favoriscano l’equità e lo sviluppo sostenibile».