Catania, Toscano: “Serviva più ritmo nella ripresa. Sturaro? Speriamo sia un problema al collaterale”

Al termine del match interno contro l’Audace Cerignola, in sala stampa ha parlato Domenico Toscano allenatore del Catania. I rossazzurri non vanno oltre lo 0-0, secondo pari interno consecutivo al Massimino. L’ex Cesena si è soffermato sulla prestazione della sua squadra che ha ottenuto 9 punti nelle prime 6 giornate nel girone di C di Serie C. Ecco le sue parole.

Toscano: “Montalto e Inglese non erano al 100%. Serve più determinazione”

“Oggi dopo un buon primo tempo per poter andare in vantaggio. – commenta Toscano in conferenza stampa post Catania-Cerignola- Abbiamo peccato di cattiveria e determinazione. Nel secondo tempo non abbiamo avuto lo stesso livello di ritmo e intensità. Nelle ultime tre partite abbiamo incontrato squadre in salute. Dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi 20 metri. Tutti noi volevamo vincere, ma dobbiamo crescere. È normale che in questo momento non siamo fortunati con gli infortuni. Questo ci penalizza per sfruttare al meglio tutte le carte che hai. Paura di tirare? Non credo. Bisogna essere più determinati nei tiri e nei cross. Dobbiamo rubare il gol. Attacco? C’è da mettere in campo chi sta meglio. Sturaro? Spiace perché stava facendo benissimo. Ha ricevuto un’entrata non morbida. Pensiamo e speriamo sia il collaterale. Stiamo dando modo a tutti di arrivare alla condizione migliore. Solo dando minuti si possono raggiungere. Con più fortuna porti a casa qualche punto in più. Montalto e Inglese non erano al 100%. Ho cercato di dare più peso in avanti. Lunetta nelle prime giornate ha dato tanto per presenza. I turni infrasettimanali per queste cose sono un rischio. Luperini in mediana? Sicuramente dobbiamo trovare delle soluzioni, sia per chi dovrà iniziare e chi dovrà subentrare. La cosa che mi preme di più è l’atteggiamento.“

