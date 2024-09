Guardia di Finanza, a Catania sequestrati 10 kg tra hashish e marijuana. Arrestati 4 soggetti

- Pubblicità -

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro soggetti che, all’interno di un’area di campagna nella zona di Picanello, detenevano 10 kg circa di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Nel dettaglio, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti da parte di alcuni scooter nei pressi di un terreno agricolo con diversi ruderi nella zona di Picanello, hanno avviato mirata attività di osservazione e controllo, acquisendo chiare evidenze indiziarie in merito all’utilizzo dell’area quale luogo di stoccaggio del narcotico. Il dispositivo messo in campo dalle Fiamme Gialle etnee ha consentito di individuare l’arrivo di due soggetti di 24 e 19 anni che, giunti nei pressi della citata campagna, sono scesi con circospezione dallo scooter per fare repentino ingresso nell’area recintata attraverso un cancello di cui avevano la chiave. All’interno, è stato riscontrato che uno dei soggetti era intento a rimuovere talune pietre da un muretto a secco presente all’ingresso del campo mentre l’altro si guardava attorno in modo guardingo. I finanzieri in osservazione sono pertanto intervenuti procedendo al controllo dei due giovani e alla successiva perquisizione personale e dei luoghi, nel corso della quale sono state rinvenute oltre 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso di 400 grammi e un panetto di hashish del peso di 900 grammi. Il monitoraggio del sito è proseguito nelle ore immediatamente successive all’intervento. Grazie a ciò è stato possibile individuare l’arrivo di un ulteriore scooter con a bordo due persone che si muovevano con atteggiamento sempre circospetto. Tali soggetti entravano nello stesso sito dirigendosi verso una porzione di terreno al di sotto del livello della strada. Ivi giunti, è stato possibile osservare che uno dei due si chinava per prelevare dei borsoni occultati dietro una lamiera mentre l’altro continuava a guardarsi attorno nervosamente. Si è pertanto proceduto al controllo e alla perquisizione anche nei confronti dei predetti soggetti, di 21 e 19 anni, rinvenendo nr. 3 borsoni contenenti confezioni e buste di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 7,5 kg nonché 17 panetti di hashish per un peso di 1 kg e diversi bilancini. Complessivamente, l’intervento ha permesso di individuare 7,9 kg di marijuana e 1,9 kg di hashish, per un peso totale di narcotico pari a circa 10 kg. Lo stupefacente e la suddetta strumentazione sono state sottoposti a sequestro, mentre i 4 soggetti detentori della droga sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del d.P.R. n. 309/1990). Sulle piazze di spaccio, la sostanza avrebbe avuto un valore di mercato di circa 80/90 mila euro. In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il GIP presso il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro e gli arresti, disponendo la traduzione presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza. L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei soggetti più vulnerabili della popolazione. Per le condotte illecite al vaglio della competente A.G., sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

