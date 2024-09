In radio e nei digital store “Trema”, il nuovo singolo dei siciliani Whitemore

- Pubblicità -

WHITEMORE, il duo formato da Riccardo Riccio e Miriam Santangelo, presenta il nuovo singolo “Trema“. Il brano segna una nuova tappa nel percorso musicale del duo, che sta ottenendo attenzione nel panorama della pop dance italiana.

WHITEMORE definiti come rappresentanti della “Ita-Pop“, un movimento musicale ispirato al successo del K-Pop coreano, ma con una produzione italiana. La “Ita-Pop” mescola sonorità moderne, new-gen e ballabili con testi in italiano.

Il singolo “Trema” cattura un mix di ribellione, desiderio di evasione e ricerca di connessione. Nel testo, la protagonista si sente intrappolata in una routine monotona, rappresentata dalla città deserta e dall’hangover che sale. Il bisogno di liberarsi e vivere intensamente si manifesta in un’esplosione di energia, espressa attraverso l’invito a “saltare fino a far scoppiare il mondo“. Il brano racconta il desiderio di sfuggire alle aspettative e di immergersi in un’esperienza di pura adrenalina e follia fino a far “tremare” tutto.

Il lancio del singolo sarà accompagnato, a settembre, dalla pubblicazione di un videoclip che offrirà una nuova dimensione visiva al brano. Il video esplorerà i temi di libertà e ribellione presenti nella canzone, aggiungendo un ulteriore strato di significato all’esperienza musicale.

Riccardo Riccio e MiriamSantangelo, con un percorso formativo al conservatorio e tanti anni di studio da autodidatta, hanno iniziato a fare musica fin da giovani, esibendosi in vari locali e sperimentando generi diversi. Questo background ha contribuito a sviluppare il loro sound, che unisce la dance con il pop.

“La musica è sempre stata la nostra acqua” spiega Riccardo. “Ogni suono e ritmo, o addirittura rumore, è un’opportunità per creare.

Con “Trema“, i WHITEMORE continuano il loro percorso musicale. Il duo sta già lavorando su nuovi brani e progetti che verranno presentati nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere l’attenzione del pubblico.