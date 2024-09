Sclerosi Multipla: meeting al Garibaldi sul legame tra microbiota intestinale, umore e malattie neurologiche – La Stanza di Ippocrate

- Pubblicità -

Continuano gli appuntamenti con “La Stanza di Ippocrate”, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata al mondo della salute e della divulgazione scientifica al servizio dei cittadini.

Questa sera vi parleremo di un importante meeting che si è svolto all’Ospedale Garibaldi “Centro” di Catania nella giornata di lunedì 23 settembre, denominato “Sclerosi Multipla Update”.

L’incontro ha visto come relatori eminenti esperti italiani nel campo della neurologia – come il dott. Diego Centonze, professore ordinario di Neurologia presso l’Università di Roma Tor Vergata; ed il dott. Gino Volpi, responsabile dell’Area Vasta della Toscana (per l’elenco completo ecco il programma dell’evento) – e più in generale della medicina; ed è stato supervisionato dal responsabile scientifico, ovvero dal dottor Nino Pavone, primario emerito di Neurologia dell’ARNAS Garibaldi.

Nel corso del meeting sono stati trattati numerosi argomenti, tra cui la fisiopatologia della sclerosi multipla, i cambiamenti nella sua storia, il neuroimaging, i disturbi dell’umore correlati alla patologia, l’epilessia, l’aging e la sclerosi multipla nell’adolescenza.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo assistito all’evento, e avuto modo di intervista diverse personalità, tra le quali i già citati dottori Nino Pavone e Diego Centonze, nonchè il professor Salvatore Verzì, fondatore della casa di cura Villa Sofia di Acireale (per la prima volta partner di questa serie di convegni scientifici) e l’avvocato Federico Galasso, già sponsor delle iniziative con l’Istituto Lucia Mangano di Catania.

Nel corso della nostra chiacchierata con questi esperti sono emersi numerosi temi di conversazione, da quelli più scientifici, come la correlazione tra dieta e malattie neurologiche, a quelli più sociali, come la “ricetta” per una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato per sostenere eventi di formazione come questo e numerosi altri convegni portati avanti all’Ospedale Garibaldi.

Per scoprire questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!