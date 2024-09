Salvatore Guglielmino racconta la II  edizione del Mitoff Catania Festival

- Pubblicità -

“Sono più che soddisfatto dei successi ottenuti in questi anni dal progetto teatrale Mitoff, dedicato al teatro classico, cresciuto in modo capillare ottenendo grandi consensi di critica e di pubblico”. Così Salvatore Guglielmino attore, regista, drammaturgo e cantante parla dei successi in continua ascesa dal 2018 ad oggi, anno della nascita della rassegna Mitoff, che dopo il successo di critica e pubblico della 1° edizione di “Mitoff Sicilia Fest“, il festival del teatro classico e del Mito è pronto per annunciare la 2° edizione del festival intitolato “Mitoff Catania Festival”.

“Dal 27 settembre al 6 ottobre tra le sale del Castello Ursino e del Palazzo Platamone- continua Salvatore Guglielmino attento studioso del mondo classico- insieme ad autori, registi ed esperti di caratura nazionale come il regista e doppiatore Ennio Coltorti, reduce dall’applaudita regia di “Shakespeare in love with Marlowe” al teatro OFF OFF di Roma, e il regista ed attore Marcello Cotugno autore dall’applaudita regia della pièce “La madre” con Lunetta Savino in tour per l’Italia, la grecista SamantaLeila Macchiarola e l’istrionico attore Stefano Masciarelli analizzeremo come dalle storie millenarie dei miti si possa trarre insegnamento nella nostra quotidianità”.

Un evento unico per la città di Catania, inserito all’interno delle iniziative promosse dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura per il cartellone Catania Summer Fest, che racconterà tra convegni, spettacoli teatrali e laboratori tematici dedicati al mito la “Sicilia dei Miti” con l’obiettivo di diffondere il processo di identità e patrimonio culturale siciliano materiale ed immateriale.

“Saranno quattro gli spettacoli in scena nell’ambito del Festival- spiega il direttore artistico Salvatore Guglielmino protagonista sul palco in diverse rappresentazioni- tre prodotti dalla Compagnia dei Miti da me diretta con la messa in scena sabato 28 settembre al Cortile Platamone di “Ulisse nell’Ade”, che interpreterò insieme a Franco Colaiemma, Marta Limoli e Laura Sfilio, per poi vestire venerdì 4 ottobre, alle 21.00, nella corte del Castello Ursino i panni di Edipo e concludere domenica 6 ottobre, alle ore 21.00, al Cortile Platamone con l’attesa pièce “Il Ciclope e l’Ulisse” al fianco di Stefano Masciarelli, mentre come spettacolo ospite sono fiero di annunciare che dalla nostra città e dal mio festival debutterà domenica 29 settembre alle ore 21.00, al Cortile Platamone, in anteprima nazionale lo spettacolo “Pirandello Segreto di e con Ennio Coltorti e Laura Lena Forgia”.

Non solo spettacoli ma anche importanti laboratori tematici come quello a cura di Ennio Coltorti della durata di due giorni dal 27 al 28 settembre dedicato al “Mythos e Logos”, quello sul “Greco antico” a cura di Samantha Leila Macchiarola per un’attenta analisi sul mito di Omero e una riscrittura e lettura dell’Iliade che si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 settembre al Cortile Platamone, mentre il regista Marcello Cotugno dal 2 al 5 ottobre al Cortile Platamone terrà un seminario su “Il mito contemporaneo” con un particolare studio su BASH di Neil La Bute e un training a cura di Marta Finocchiaro a cui seguirà domenica 6 ottobre al Castello Ursino una particolare rappresentazione finale con i partecipanti.

“Mitoff Catania Festival- conclude Guglielmino- è nato con il preciso obiettivo di analizzare la contemporaneità del mito attraverso il linguaggio multidisciplinare ed interattivo del teatro inteso come strumento necessario per imparare a conoscere la società che ci circonda fatta di anima e parola”.