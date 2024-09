Catania, sfida alla “capolista” Monopoli per rilanciarsi in classifica

- Pubblicità -

Classifica corta e voglia di rilanciarsi, il Catania di Mimmo Toscano è già proiettato al big match di domenica sera contro il Monopoli. Contro i pugliesi i rossazzurri non possono più sbagliare dopo i due pari per 0-0 interni consecutivi contro Picerno e Audace Cerignola. Sfruttare la carica dei 17.000 del Massimino è fondamentale per la squadra se si vogliono mantenere le ambizioni da vertice.

Catania, fattore Massimino da sfruttare nel migliore dei modi

Il Catania di Mimmo Toscano torna subito in campo domenica sera alle 20.45 contro il Monopoli. La formazione biancoverde, reduce dall’importante successo contro il Benevento, è in vetta in solitaria al girone C di Serie C. 13 punti contro i 9 ottenuti dai rossazzurri che sono reduci da uno score di 2 punti in 3 match contro Picerno e Audace Cerignola in casa e Giugliano fuori dove è arrivata la prima sconfitta per 3-2.

- Pubblicità -

Mercoledì al termine del match contro i gialloblù di Raffaele sono arrivati i fischi del pubblico che per tutti i 90 minuti ha sostenuto la squadra. Catania apparso, nella ripresa, molto in palla rispetto alle ultime uscite e a cui manca soprattutto la “via del gol”. “Ci è mancata la cattiveria giusta“, ribadisce l’allenatore ex Cesena e Reggina in conferenza post-gara. Domenica sera diventa fondamentale fare punti al Massimino proprio per sfruttare il fattore casalingo e l’ondata di entusiasmo del pubblico. Però occhio al Monopoli, squadra che sta stupendo tutti.

Il punto sugli infortunati in casa Catania

Una delle problematiche più importanti nel Catania di Toscano al momento sono i tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Infatti, l’infortunio di Sturaro (su cui ancora si aspetta di capirne meglio l’entità) complica le cose per l’allenatore rossazzurro per schierare la miglior formazione possibile. Inoltre, gli stop forzati di Di Tacchio e De Rose non aiutano, costringendo ad avanzare Quaini o a scalare Carpani o Luperini.

L’assenza dell’ex Juventus durante il match con l’Audace Cerignola si è sentita particolarmente, poiché si era visto in queste prime 5 gare uno Sturaro in grande spolvero rispetto alla passata stagione. Un leader dentro e fuori dal campo. Ma non è solo il centrocampo il reparto colpito dagli infortuni. Anche Ierardi salterà il Monopoli per un affaticamento muscolare, mentre per Bethers riposo forzato di 10 giorni dopo il brutto intervento di Padula al 10′ della trasferta di Giugliano. Entrambi, però, potrebbero rientrare il 6 ottobre contro la Casertana al “Pinto”. Toccherà ancora una volta a Mimmo Toscano formulare la miglior formazione possibile per il suo Catania.