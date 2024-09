Dopo “Ciavuri e Sapuri Fest” continua la collaborazione tra la CNA e l’amministrazione Lagalla

- Pubblicità -

Dopo il grande successo della manifestazione “Ciavuri e Sapuri Fest” che ha portato a Mondello centinaia di migliaia tra cittadini e turisti, continua la proficua collaborazione tra la CNA e l’amministrazione comunale di Palermo. Ieri, 25 settembre, il sindaco Roberto Lagalla ha accolto a palazzo Palagonia una delegazione della CNA di Palermo insieme a Ottavio Zacco presidente della commissione Attività Produttive, e si sono programmate le prossime attività da costruire e sviluppare insieme mettendo a sistema la collaborazione tra pubblico e privato. In questa occasione la CNA ha voluto omaggiare il comune di Palermo con un’opera di artigianato artistico di Toni Pantuso.

“Siamo qui per ringraziare il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per la disponibilità e la sinergia messa in campo per l’organizzazione di “Ciavuri e Sapuri Fest”, – dice Pippo Glorioso, segretario provinciale della CNA – la borgata marinara di Mondello deve essere rilanciata, noi abbiamo contribuito con l’artigianato artistico e con l’agroalimentare siciliano. Adesso stiamo lavorando ad un consorzio per esportare nel mondo le nostre eccellenze e a molte altre iniziative. Come ad esempio sulla Fiera del Mediterraneo come iniziativa stabile vorremmo chiedere uno spazio dove presentare il distretto del biologico. La CNA non rappresenta solo il mondo della produzione, ormai abbracciamo il sociale, e noi siamo a disposizione della città di Palermo. Ci piacerebbe anche organizzare in sinergia col comune il Natale con gli ultimi della città, come già fatto lo scorso anno”.

“Siamo noi che ringraziamo voi per la strardinaria manifestazione organizzata a Mondello. – dice il sindaco Roberto Lagalla – A noi fa molto piacere e non perdiamo occasione per allargare il dialogo, siamo convinti che attraverso il dialogo si allarghi il discorso sulla città e si coinvolgono responsabilità plurali, ciò arricchisce il dibattito ed educa i cittadini. Oggi un’amministrazione pubblica non si può reggere da sola, o si regge con la collaborazione, la proposta, l’intervento e l’aiuto di partner privati, delle categorie, del terzo settore, oppure non si va da nessuna parte. Non abbiamo la bacchetta magica per sistemare tutto ma dobbiamo aprirci alle collaborazioni. La collaborazione per “Ciavuri e Sapuri Fest” è stata il risultato di un metodo, di un lavoro collaborativo che ha amplificato la riuscita dell’evento, che l’anno prossimo possa essere ancora più bello e più importante per noi è solo una grande soddisfazione, avendo noi finalmente raggiunto un’intesa con la Italo Belga”.

Il sindaco ha inoltre dato massima disponibilità per le manifestazioni di Natale e Capodanno: “Siamo aperti a qualunque tipo di collaborazione, – aggiunge il sindaco – aprire alle tematiche sociali, ai giovani, grazie all’intervento delle categorie del mondo della produzione e del commercio oltre che dell’artigianato è un segnale ulteriormente importante, chi fa reddito attraverso l’artigianato, il commercio e l’imprenditoria e riesce a dare aiuto a chi ha bisogno è un segnale importante, da parte nostra mettiamo a disposizione esenzione e luoghi”.

Per quanto riguarda la Fiera del Mediterraneo: “Non può restare nelle condizioni in cui è, – continua – la nostra amministrazione ha ottenuto dentro l’MSC, l’accordo firmato tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Schifani, 30milioni di euro per la riqualificazione della Fiera del Mediterraneo, ci metteremo in moto appena verrà ratificato l’accordo, intendiamo mettere una manifestazione di interesse per una collaborazione pubblico privato per la riqualificazione della Fiera. La fiera deve diventare un polo di attrattività nei mesi morti del turismo, per destagionalizzare gli afflussi con la congressistica e anche come polo espositivo”.

“Vi ringrazio e mi auguro che le cose che ci siamo detti stasera possano proseguire step by step. – conclude Lagalla – Abbiamo la consapevolezza di potere contribuire insieme alla crescita e al miglioramento di questa città”.