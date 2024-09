Chiusura autostrada A20, Sicindustria Messina: “Raggiunto accordo per il transito dei mezzi per le imprese”

- Pubblicità -

Messina, 28 settembre 2024 – Saranno consentite alcune deroghe al divieto di transito previsto a causa dei lavori di ripristino della galleria Calavá sull’autostrada A20 Messina-Palermo nel tratto compreso tra lo svincolo di Brolo e quello di Patti. In particolare, sarà consentito il senso unico alternato a fasce orarie per tutti i mezzi (autoveicoli compresi) nella sola direzione Messina dalle 22 alle 8:30 del mattino e, al contrario, in direzione Palermo dalle 13 alle 22.

“Si tratta di un risultato straordinario per le imprese”, afferma Sicindustria Messina, che spiega come “dopo numerosi incontri e trattative, in occasione del Comitato Operativo per la Viabilità di ieri si sia giunti a questa soluzione che eviterà pesanti ripercussioni sul sistema economico locale. Le limitazioni previste lo scorso 17 settembre, infatti, avrebbero impedito alle aziende produttive e di trasporto di poter svolgere il proprio lavoro, costringendo i mezzi pesanti a percorrere per soli 20 chilometri di blocco tutto il circuito autostradale siciliano CT-PA per poter continuare a consegnare le proprie merci ai clienti”.

Sicindustria Messina ringrazia quindi la Prefettura di Messina in primo luogo per non aver consentito la chiusura totale dell’autostrada perseguendo invece nella continua ricerca dell’equilibrio tra l’esigenza generale di sicurezza e l’esigenza di mobilità dei cittadini e delle merci, facendo convergere le parti in una soluzione per tutti accettabile; il CAS per aver trovato una soluzione, nonostante questo comporti la necessità di doversi addossare un elevatissimo carico di lavoro e di responsabilità per tutta la durata dei lavori; i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, l’Anas e le forze dell’ordine tutte per la costante disponibilità nel coadiuvare le parti nel trovare la soluzione e nel fornire risorse umane per la gestione logistica delle attività nella massima sicurezza”.