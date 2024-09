Scopriamo il libro “Angela Bottari. Storia di una donna libera” insieme agli autori Pietro Folena e Francesco Lepore – Libriamoci

- Pubblicità -

Nella puntata di oggi abbiamo avuto modo di intervistare i due autori del libro collettaneo “Angela Bottari. Storia di una donna Libera” – Castelvecchi Editore, ovvero l’On. Pietro Folena, ex parlamentare ed ex Segretario del PDS Siciliano, e il giornalista e scrittore Francesco Lepore.

Leggendo questo libro emerge una figura di donna forte, coerente, coraggiosa con l’ago della bussola puntato sempre verso la difesa dei più deboli, dei diritti e le libertà delle persone e delle donne.

Addentrandosi nelle pagine del libro emerge anche una protagonista della storia della sinistra e della vicenda del protagonismo delle donne, in una terra difficile per il peso del conservatorismo e del maschilismo.

Il nome dell’On. Angela Bottari spesso è associato alle iniziative parlamentari e alle battaglie contro la violenza sessuale, l’abrogazione delle norme sul cosiddetto matrimonio riparatore e per la libertà sessuale, ma l’esponente politica messinesi fu anche protagonista delle lotte a difesa delle gelsominaie e di tante altre battaglie per affermare le ragioni e i diritti dei lavoratori.

Una storia esemplare, quella dell’onorevole Angela Bottari, che parla attraverso il suo esempio e il suo pensiero anche ai giovani d’oggi.

Significativo al riguardo quello che affermava a proposito dell’impegno politico: “Non puoi fare politica pensando che tutto inizi con te e finisca con te: puoi avere le tue soddisfazioni, ma sapendo che le tue ambizioni devono comunque collocarsi in una cornice molto più ampia, devono coincidere con interessi generali, non solo con i tuoi“.

