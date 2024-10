Auto d’epoca e turismo, da Palermo via al Raid dell’Etna 2024

- Pubblicità -

PALERMO – Pronti, via! Inizia la ventiseiesima edizione del Raid dell’Etna e, come di consueto, si parte da Palermo. Dopo l’arrivo dei partecipanti nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre, ieri – 30 settembre – la carovana di auto storiche si è messa in marcia per percorrere gli oltre mille chilometri in programma. Un itinerario in grado di portare gli equipaggi nei posti più esclusivi e nascosti della Sicilia – tra case nobiliari e luoghi dall’incredibile fascino storico, architettonico e culturale – con annesse competizioni cronometrate.

Nella mattinata di ieri giro nel centro storico di Palermo e sosta al Circolo Unione, antica residenza della famiglia Florio. Dopo il pranzo, la partenza della prima tappa, con arrivo alle cantine Mandrarossa di Menfi e la prima prova cronometrata, la Sciacca-Mare. Al termine, i partecipanti hanno fatto rotta verso Sciacca, dove hanno sostato per la notte, in attesa della partenza di questa mattina.

Martedì 1 ottobre passaggio da Agrigento e la suggestiva Valle dei Templi, fino all’arrivo nello storico autodromo di Pergusa, dove si svolgeranno altre due prove cronometrate. Al termine del pranzo ai box e delle competizioni, nuova partenza per Siracusa.

Dal capoluogo aretuseo prenderà vita la terza giornata – mercoledì 2 ottobre – che prevede una cronometrata al mattino e poi l’arrivo a Ispica, dove si apriranno le porte del palazzo Bruno di Belmonte (1906), della Basilica di Santa Maria Maggiore (1793) e del loggiato di Sinatra (1749). Nel pomeriggio, spazio alla prova Avola-Avola Antica, prima della cena e del pernottamento.

Il giovedì 3 ottobre spazio alla suggestiva e meravigliosa storia incastonata nel parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Dopo il pranzo, che si svolgerà nell’antica residenza nobiliare di Villa Isola, motori accesi e via in direzione Catania attraverso la tratta che ha caratterizzato la cronoscalata Val d’Anapo-Sortino. La città etnea sarà teatro degli ultimi due giorni. Il venerdì 4 ottobre con la prova cronometrata Etna, arrivo al Rifugio Sapienza, discesa e sosta nella tenuta Consoli Floreno, dimora nobiliare ottocentesca. Il sabato 5 ottobre con l’atto conclusivo: sesta tappa e arrivo in piazza Vincenzo Bellini. A seguire pranzo e premiazione a Palazzo Manganelli dei Principi Borghese.