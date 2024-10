40esimo anniversario Museo Archeologico Regionale: l’Archeoclub di Aidone organizza concerto

- Pubblicità -

Il Museo Archeologico Regionale di Aidone celebra quest’anno un importante anniversario, il 40esimo dalla fondazione: un traguardo che va celebrato ed è per questo che l’Archeoclub presieduto da Cinzia Randazzo ha deciso di organizzare – con il patrocinio del comune di Aidone – il concerto dell’ICHNOS Ensemble.

L’appuntamento è per il prossimo 12 ottobre alle 19nell’auditorium del Museo, Chiesa di San Francesco d’Assisi.

- Pubblicità -

A esibirsi Filippo Di Maggio al violino, Paolo Pellegrino al violoncello, Francesco Cultreri al pianoforte, Vincenzo Minacapilli al contrabbasso, Filippo Leanza alle percussioni; ospite d’onore sarà Dalia Di Prima.

“Siamo felici di poter offrire questo concerto, un primo appuntamento che fa da apripista a una serie di eventi che abbiamo in programma come Archeoclub per questo importante anniversario”, ha detto la presidente dell’Archeoclub di Aidone Cinzia Randazzo sottolineando che quanto sta organizzando l’associazione si affianca a quanto già di interessante sta mettendo in campo l’amministrazione comunale retta da Annamaria Raccuglia: “anche il comune, infatti, si sta prodigando affinché questo anniversario venga celebrato nel migliore dei modi e – aggiunge la Randazzo – siamo felici della sinergia che si è creata con l’amministrazione comunale, sempre pronta e attenta anche verso le iniziative che l’Archeoclub propone”.

“Se tutto ciò è possibile lo si deve anche a una bella e fattiva sinergia che si è creata con il direttore del Parco Archeologico di Aidone e Villa Romana del Casale, il dottor Carmelo Nicotra”, ha aggiunto la presidente Randazzo, evidenziando inoltre che “proprio questo direttore sta facendo un ottimo lavoro rendendo fruibile molte aree del Museo, aprendole al territorio e permettendo iniziative come la nostra”, conclude Cinzia Randazzo.

Comunicato Stampa