Sicurezza: Cna Sicilia, sulla patente a punti tante difficoltà per le imprese

“Sull’introduzione della patente a punti per le imprese si registrano ancora tante difficoltà e malfunzionamenti sul portale dell’ispettorato nazionale del lavoro”. Lo dice Luca Fabio Calabrese, presidente regionale Cna costruzioni.

“Purtroppo questa circostanza poteva presentarsi – aggiunge – e per questo avevamo chiesto una proroga. Nel frattempo diamo supporto in tutte le nostre sedi alle imprese che hanno bisogno di assistenza, sperando in una proficua collaborazione con gli ispettorati del lavoro e gli altri enti delegati ai controlli, affinché vengano superate le criticità”.

