XXXVIII Sagra del Fico d’India di San Cono: venerdì 4 ottobre alle 18:30 la cerimonia inaugurale

Tutto pronto a San Cono per la XXXVIII Sagra del Fico d’India. Realizzata con un finanziamento dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, la storica manifestazione, in programma dal 4 al 6 ottobre, sarà inaugurata ufficialmente venerdì 4 alle 18:30 alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

L’evento – che celebra uno dei frutti più iconici dell’Isola, di cui San Cono vanta una lunga tradizione nella coltivazione – prevede un ricco programma, con musica dal vivo, spettacoli folkloristici, rievocazioni di antiche tradizioni contadine e ampi spazi dedicati all’area Food&Drink, con diversi stand che proporranno piatti creativi per esaltare il gusto e le proprietà del fico d’India.

La cerimonia inaugurale sarà preceduta, giovedì 3 ottobre alle 18, da un pre-sagra con esibizioni di karate e uno spettacolo di ballo.

