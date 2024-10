Al Sant’Eugenio di Palermo la 𝐕𝐈𝐈 edizione di 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂-𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄, la rassegna di teatro contemporaneo in scena dal 4 al 25 ottobre

- Pubblicitร -

Al teatro Santโ€™Eugenio โ€“ Direzione artistica Pupella si rinnova lโ€™appuntamento con il festival di teatro contemporaneo Pubblic-Azione, giunto alla sua VII edizione che, questโ€™anno, ha il seguente sottotitolo: โ€œTi amo anchโ€™ioโ€. Gli spettacoli in programma sono sei ed andranno in scena al teatro Santโ€™Eugenio di piazza Europa 39/41, dal 4 al 25 ottobre, nei giorni di venerdรฌ e sabato, e tutti con inizio alle ore 21. Direzione artistica di Marco Pupella.

๐๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ | ๐’•๐’Š ๐’‚๐’Ž๐’ ๐’‚๐’๐’„๐’‰’๐’Š๐’

IL PROGRAMMA

Venerdรฌ 4 ottobre | ore 21

Otello e Desdemona

Di W. Shakespeare

Regia di Santi Cicardo

Con Santi Cicardo ed Enrica Volponi Spena

Sabato 5 ottobre | ore 21

Elisabetta e Limone

Di J.R. Wilcock

Regia di Tino Caspanello

Con Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi.

Luci, Mariarita Andronico

Venerdรฌ 11 ottobre | ore 21

Mater

Testo e regia di Giuseppe Tarantino

Con Ilenia Di Simone e Ylenia Modica

Sabato 12 ottobre | ore 21

Rosalia

Di Angelo Vecchio

Regia di Marco Pupella

Con Sandra Zerilli, Massimiliano Sciascia, Vincenzo Pepe e Giuseppe Randazzo

Venerdรฌ 18 ottobre | ore 21

Margherita

Testo e regia di Paride Cicirello

Con Paride Cicirello

Sabato 25 ottobre | ore 21

Cosรฌ รจ se vi pare

Di Luigi Pirandello

Regia di Lavinia Pupella

Con Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Luciano Sergiomaria, Vincenzo Pepe e Fabiola Arculeo.

“Una risposta non voluta ad unโ€™affermazione forse attesa, scontata. Fra uomo e donna che resti nascosta, privata, ancorchรฉ certi clichรฉ ci hanno somministrato lโ€™accezione negativa. Non รจ alla coppia di esseri umani che mi riferisco. Immagino il teatro come entitร viva, quale in realtร รจ, che parli a tutti noi, teatranti, che si emozioni a tal punto da dire โ€˜Ti amo per quanto fai e per quanto tu mi amiโ€™. Fare teatro รจ operazione complessa, difficile e questo va apprezzato in chi lo fa con amore, tanto amore, perchรฉ se cosรฌ non fosse non vi sarebbe teatro ma mera esecuzione mnemonica. A volte immagino, o forse vivo la posizione inversa, che sia io a dire โ€œTi amoโ€ e subito, come un brivido che piacevolmente mi percorre e mi fa vibrare la schiena, sento laconica la risposta โ€œโ€ฆti amo anchโ€™ioโ€. Eโ€™ il teatro che mi apprezza e mi rende felice. Tale emozione รจ proprio come il teatro, viva concrezione lavica che appare per poi sparire e chissร โ€ฆriapparire ai margini di quel letto infuocato che รจ la nostra vita da teatranti. Grazie a tutti coloro che hanno aderito a Pubblic-Azione e alle Istituzioni che la sostengonoโ€.

Il Direttore artistico Marco Pupella.

I protagonisti di ๐๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ | ๐’•๐’Š ๐’‚๐’Ž๐’ ๐’‚๐’๐’„๐’‰’๐’Š๐’

Santi Cicardo, Enrica Volponi Spena, Andrea Saitta, Leonardo Bruno, Cinzia Muscolino, Angelo Di Mattia, Stefano Cutrupi, Tino Caspanello, Mariarita Andronaco, Ylenia Di Simone, Ylenia Modica, Giuseppe Tarantino, Totรฒ Galati, Paride Cicirello, Ruben Monterosso, Sandra Zerilli, Massimiliano Sciascia, Marcella Maniscalco, Vincenzo Pepe, Giuseppe Randazzo, Lavinia Pupella, Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Fabiola Arculeo, Luciano Sergiomaria, Mirko Ingrassia.