Alla scoperta di sfide e opportunità dell’Agricoltura Sociale con Salvatore Cacciola, pres. di Fattorie Sociali Sicilia – L’Intervista

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una nuova puntata della nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Ospite del nostro appuntamento di oggi è Salvatore Cacciola, Sociologo, Dirigente Responsabile dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute Asp Catania, Presidente dell’Associazione nazionale Bioagricoltura Sociale e Presidente di Fattorie Sociali Sicilia.

Abbiamo avuto modo di conoscere e intervistare il protagonista di questo nuovo episodio de “L’Intervista” durante l’evento “Sicilia in Tavola”, che si è svolto il 28 e 29 settembre scorsi ad Aci Castello – manifestazione che vi abbiamo già raccontato in dettaglio in un precedente articolo – e come vedrete nel nostro servizio video di questa sera abbiamo affrontato la nostra chiacchierata proprio tra gli stand dell’evento.

Nel corso del nostro incontro il dott. Cacciola ha in primo luogo offerto panoramica esaustiva su cosa sia davvero l’agricoltura sociale: fenomeno complesso ed in costante evoluzione, che punta a coniugare la produzione agricola con l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate.

In Sicilia questo tipo di agricoltura rappresenta un network di circa 120 soci, tra cui 85 aziende agricole e diverse organizzazioni no-profit, cooperative e fondazioni: capiamo quindi che Fattorie Sociali Sicilia incarna l’esempio di una comunità impegnata nella promozione di un’agricoltura multifunzionale e socialmente inclusiva.

Uno dei temi sui cui il dottor Salvatore Cacciola si è maggiormente soffermato è la crisi climatica e i suoi effetti devastanti sulle produzioni agricole. Il nostro ospite ha infatti sottolineato come la siccità e le anomalie climatiche abbiano causato un drastico calo della produttività, con perdite superiori al 60% per colture come il frumento e danni rilevanti agli agrumi e agli ortaggi. A fronte di questa emergenza, le piccole aziende agricole si trovano in seria difficoltà, spesso escluse dai programmi di sostegno pubblico, e faticano a competere con i grandi produttori, contribuendo così a una preoccupante polarizzazione del settore.

Ma quali possono essere le soluzioni per questo problema? Quali altre sfide, e opportunità, gravitano attorno al mondo dell’Agricoltura Sociale?

Scopriremo tutto questo, e molto altro ancora, nella puntata di questa sera de “L’Intervista”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!