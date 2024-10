Sanità, nuove assunzioni di personale di emergenza-urgenza al San Marco, al Policlinico e al Rodolico di Catania

- Pubblicità -

Sono già al lavoro i nove medici anestesisti appena assunti con l’obiettivo di potenziare gli organici delle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione del Policlinico e del San Marco. In particolare, 4 dei professionisti reclutati sono impegnati nel blocco operatorio del presidio “Rodolico”, di cui è responsabile Carmelo Calvagna, altri 4 nell’Unità diretta da Ettore Panascia al Policlinico e un altro nell’Unità diretta da Paolo Murabito al San Marco. I camici bianchi appena ingaggiati si aggiungono ai sei già inseriti dallo scorso mese di gennaio, mentre altre selezioni sono in corso per la dirigenza medica in diverse discipline.

La direzione, sempre attenendosi alle disposizioni normative per ciò che concerne il numero e la tipologia di assunzioni da poter effettuare, in questo ultimo caso ha ulteriormente rafforzato uno dei settori particolarmente esposti e delicati, quello dell’emergenza-urgenza, dove nella maggior parte dei casi è richiesta la massima prontezza e rapidità e dunque si agisce in condizioni di frequente stress lavorativo. Negli ultimi anni sono state oltre mille le assunzioni di personale medico e del comparto che hanno rimpolpato un po’ tutti i servizi e le unità operative presenti in entrambi i presidi aziendali dell’AOUP.

Soltanto dall’inizio del 2024 sono stati indetti numerosi concorsi a tempo indeterminato e selezioni a tempo determinato: nel dettaglio, per quel che riguarda la dirigenza medica, sono stati assunti a tempo indeterminato 9 tra specialisti di chirurgia generale e toracica, di medicina d’emergenza-urgenza, di fisica e riabilitazione, del lavoro, nefrologia e radiodiagnostica. Altri 54 camici bianchi a tempo determinato sono stati inseriti nelle varie unità operative complesse, tra Policlinico “Rodolico” e San Marco.

Nella maggior parte dei casi si tratta di risorse giovani che hanno fatto notevolmente abbassare l’età media del personale aziendale, portando una ventata di freschezza nei luoghi di lavoro. Gli ultimi nove in ordine di tempo sono medici specializzandi al terzo o quarto anno della scuola di specializzazione. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale Gaetano Sirna, insieme agli auguri di un proficuo lavoro in occasione della firma dei contratti.