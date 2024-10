Sicilia in Tavola: un viaggio tra gli stand per conoscere alcuni dei protagonisti della manifestazione – L’Evento

- Pubblicità -

Proseguono gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Quest’oggi vi condurremo alla due giorni di manifestazione denominata “Sicilia in Tavola”, organizzata da Hub Imprese srl con la collaborazione di Cna Catania per promuovere e valorizzare l’artigianato agro-alimentare siciliano, e specificatamente quello etneo.

- Pubblicità -

Come vi abbiamo già raccontato in un precedente articolo, l’evento si è tenuto nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre in piazza Castello, ad Aci Castello (CT); e ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo datoriale, istituzionale, civile e dell’associazionismo attive sul territorio, le cui interviste abbiamo già (in parte) inserito nel nostro articolo sul racconto dell’evento.

Con l’appuntamento di questa sera vogliamo invece portarvi proprio tra gli stand della manifestazione, a conoscere le ricchezze prodotte dagli imprenditori attraverso le loro parole, e soprattutto ad immergervi nell’atmosfera che si respirava quel giorno.

Attraverso l’entusiasmo delle persone che abbiamo avuto modo di intervistare emergeranno anche diversi temi relativi al mondo dell’artigianato e della produzione agroalimentare siciliana.

Per tutto questo, e molto altro ancora, vi diamo appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione de “L’Evento” trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!