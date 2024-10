Luca Abete torna a Catania con il tour motivazionale  #NonCiFermaNessuno

- Pubblicità -

Fa nuovamente tappa a Catania il tour motivazionale ideato e animato da Luca Abete, rivolto alle nuove generazioni, #NonCiFermaNessuno.

La 10ª edizione della campagna sociale ha già toccato nella sua prima parte, da marzo a maggio, le università di Napoli, Roma, Bari, Teramo, Firenze e Pescara, con la partecipazione di migliaia di studenti che attraverso il loro entusiasmo si sono fatti portatori dei valori positivi e solidali del format.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 9 ottobre, alle ore 10.00, presso la Scuola Superiore di Catania, centro di alta formazione dell’Ateneo “Siciliae Studium Generale – Università di Catania”, (Villa San Saverio, Via Valdisavoia, 9).

È prevista la presenza del rettore Prof. Francesco Priolo e la consegna del Premio #NonCiFermaNessuno ad uno studente o a una studentessa che si renderà interprete dei valori del tour motivazionale attraverso la condivisione della sua storia con i presenti.

I protagonisti dell’incontro saranno le studentesse e gli studenti con i quali Luca si confronterà, attraverso la modalità del “talk”, ascoltando le loro storie, paure e sogni.

Una campagna sociale che non è sfuggita all’occhio attento delle Istituzioni ricevendo così nel 2018 la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Inoltre, #NonCiFermaNessuno si pregia del patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Conferenza dei Rettori e, da quest’anno, della collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.

La campagna sociale proseguirà il 24 ottobre, a Cassino – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; il 12 novembre, Catanzaro – Università “Magna Grecia” e infine il 3 dicembre a Bergamo, Università degli Studi di Bergamo.